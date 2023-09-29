Розбирати не доведеться: сім простих кроків для очищення клавіатури ноутбука

З цим питанням не варто зволікати

Клавіатура – один із найбрудніших предметів у нас вдома, але її не помиєш власноруч приготованим диво-розчином для прибирання всього будинку. І вона не просто неприємна, вона небезпечна для здоров’я – брудна клавіатура стає справжнім розсадником шкідливих бактерій.

Портал Reader’s Digest зазначає, що з урахуванням того, як часто ми тримаємо пальці на клавішах і потім підносимо їх до рота, носа чи очей, ризик зараження реальний, особливо для людей з ослабленим імунітетом. Тому важливо часто чистити ноутбук та клавіатуру не тільки для того, щоб зберегти пристрій у робочому стані, а й для вашого здоров’я.

Що робити, щоб почистити клавіатуру від пилу

Алгоритм дій такий:

Вимкніть джерело живлення. Вимкніть ноутбук і від’єднайте кабель живлення. Якщо використовується зовнішня клавіатура, від’єднайте її від джерела живлення. Якщо вона бездротова, вийміть батареї. Тримайте ноутбук або клавіатуру вгору дном над відром для сміття та обережно струсіть або постукайте по ній, щоб видалити великі частинки. Використовуйте щітку для чищення ноутбука з м’якою щетиною, щоб витягти будь-яке інше видиме сміття між клавішами. Це може бути будь-яка м’яка чиста щітка, зубна або для макіяжу. Для отримання найкращих результатів нахиліть клавіатуру в одну сторону, а потім в іншу під час цього кроку. Зробіть кілька ударів із балончика зі стисненим повітрям між клавішами та під ними, щоб виштовхнути залишки сміття. Досі не чисто? Використовуйте ручний міні-пилосос, щоб зібрати залишки пилу. Щоб видалити частинки, що залишилися, скористайтеся серветкою для екрана (або тканиною з мікрофібри, злегка зволоженою ізопропіловим спиртом). Злегка проведіть по верхній частині клавіш і між ними. Якщо ви використовуєте спирт, ніколи не лийте його прямо на клавіатуру. Також ніколи не використовуйте для очищення клавіатури побутові спреї. Висушіть та відполіруйте чистою серветкою з мікрофібри.

Раніше ми писали, куди не можна ставити ноутбук. Ці помилки можуть пошкодити пристрій або призвести до його повного поламання.