Розбирати не доведеться: сім простих кроків для очищення клавіатури ноутбука
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З цим питанням не варто зволікати
Клавіатура – один із найбрудніших предметів у нас вдома, але її не помиєш власноруч приготованим диво-розчином для прибирання всього будинку. І вона не просто неприємна, вона небезпечна для здоров’я – брудна клавіатура стає справжнім розсадником шкідливих бактерій.
Портал Reader’s Digest зазначає, що з урахуванням того, як часто ми тримаємо пальці на клавішах і потім підносимо їх до рота, носа чи очей, ризик зараження реальний, особливо для людей з ослабленим імунітетом. Тому важливо часто чистити ноутбук та клавіатуру не тільки для того, щоб зберегти пристрій у робочому стані, а й для вашого здоров’я.
Що робити, щоб почистити клавіатуру від пилу
Алгоритм дій такий:
- Вимкніть джерело живлення. Вимкніть ноутбук і від’єднайте кабель живлення. Якщо використовується зовнішня клавіатура, від’єднайте її від джерела живлення. Якщо вона бездротова, вийміть батареї.
- Тримайте ноутбук або клавіатуру вгору дном над відром для сміття та обережно струсіть або постукайте по ній, щоб видалити великі частинки.
- Використовуйте щітку для чищення ноутбука з м’якою щетиною, щоб витягти будь-яке інше видиме сміття між клавішами. Це може бути будь-яка м’яка чиста щітка, зубна або для макіяжу. Для отримання найкращих результатів нахиліть клавіатуру в одну сторону, а потім в іншу під час цього кроку.
- Зробіть кілька ударів із балончика зі стисненим повітрям між клавішами та під ними, щоб виштовхнути залишки сміття.
- Досі не чисто? Використовуйте ручний міні-пилосос, щоб зібрати залишки пилу.
- Щоб видалити частинки, що залишилися, скористайтеся серветкою для екрана (або тканиною з мікрофібри, злегка зволоженою ізопропіловим спиртом). Злегка проведіть по верхній частині клавіш і між ними. Якщо ви використовуєте спирт, ніколи не лийте його прямо на клавіатуру. Також ніколи не використовуйте для очищення клавіатури побутові спреї.
- Висушіть та відполіруйте чистою серветкою з мікрофібри.
Раніше ми писали, куди не можна ставити ноутбук. Ці помилки можуть пошкодити пристрій або призвести до його повного поламання.