Екраном вниз або вверх: як потрібно класти смартфон на стіл

Багато хто про це і не знає

Мало хто замислюється про правильний спосіб розміщення свого телефону на столі, з екраном лицьовою стороною вниз або вверх. Однак варто звернути увагу на цей момент, оскільки це може допомогти уникнути різних неприємних ситуацій з вашим гаджетом і навіть запобігти його пошкодженню.

Смартфони слід поміщати на стіл з екраном, зверненим вниз, і це має цілком логічне обґрунтування. Про це пише radiotrek.

Чому важливо класти телефон екраном вниз

Камера. Оскільки у багатьох моделей телефонів камера трохи виступає за корпус, поклавши телефон екраном вниз, ви забезпечите захист лінзи. Крім того, це допоможе уникнути появи подряпин та тріщин на камері. Заглушка звуку. Багато користувачів мобільних пристроїв активують функцію автоматичного вимкнення звуку для вхідних дзвінків, коли повертають свої гаджети екраном вниз. Датчики освітлення. Кладучи гаджет екраном вниз, при отриманні повідомлень, SMS та дзвінків дисплей не буде зайвий раз активуватися, що допоможе економити заряд акумулятора.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка популярна програма швидко з’їдає рівень заряду батареї смартфона. Ним користується практично кожен.