Українська "Лють": для ЗСУ створили робота, озброєного танковим кулеметом (фото)

Зараз команда працює над удосконаленням машини та готується до масштабування виробництва.

В Україні розробили бойового робота "Лють", який разом з іншою вітчизняною технікою допомагатиме ЗСУ на фронті. Експериментальний зразок успішно пройшов випробування.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, машина озброєна танковим кулеметом, має оглядову камеру 360° та броню, що захищає від стрілецької зброї та уламків.

"Лють" є компактним роботом, яким можна керувати дистанційним і при цьому виконувати бойові завдання, наприклад, обороняти або штурмувати позиції.

"На фото — готовий експериментальний зразок, який успішно пройшов польові випробування. Зараз команда працює над удосконаленням машини і готується до масштабування виробництва. Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Вони допомагають отримати перевагу на полі бою та рятувати життя наших військових", — написав Федоров.

Міністр також нагадав, що всі, хто працює над проектами в оборонній сфері, можуть подавати через платформу Brave1.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронт військовим передали український безпілотник SpyGun, який вирізняється своїм незвичайним прозорим виглядом.