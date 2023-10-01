Гасіть світло: лише одна проста функція вбереже заряд телефону

Зверніть увагу на один момент, який розряджає ваш смартфон

Мобільний телефон може швидко розряджатися з багатьох причин, включаючи постійний режим вібрації та некомфортні для пристрою температури. Крім того, висока яскравість екрана або неправильно настроєне блокування також можуть позначатися на витраті енергії батареї.

Один невеликий хитрий прийом може збільшити термін служби вашого смартфона без заряджання, пише mobile.asda. Достатньо змінити одне налаштування на вашому телефоні – час автоматичного блокування екрана. Чим швидше ваш мобільний йде в режим блокування та "гасне", тим більше енергії батареї буде збережено.

Блокування екрана смартфона

Зменшіть час автоматичного блокування екрана. Після завершення використання телефону екран може залишатися активним протягом певного часу, перш ніж він автоматично вимкнеться. Це залежить від параметрів автоматичного блокування, які визначають, через який період неактивності ваш телефон буде заблоковано.

Це може призвести до зайвих витрат батареї, тому що це в основному неефективне використання часу екрана. Вмикання екрана, особливо яскравого, сильно позначається на рівні заряду. Заощаджуйте заряд батареї, зменшивши час до автоблокування, але переконайтеся, що занадто короткий інтервал вас не дратує.

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