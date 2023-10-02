Може дійти до 42 градусів тепла: які програми перегрівають iPhone

Користувачі останньої версії iPhone зіткнулися з неприємністю

У 2023 році Apple презентувала iPhone 15, однак у користувачів виникла проблема. Багато власників заявили, що смартфон перегрівається.

Як повідомляє The Sun, перегрів відбувається через три програми. Принаймні таку інформацію надали у компанії у відповідь на скарги.

Так, користувачі пишуть, що смартфон так перегрівається, що його неможливо тримати в руках. Повідомляється, що гаджет може розжаритися до температури 39-42 градуси за Цельсієм. Клієнти побоюються, щоб подібне не завдало шкоди акумулятору пристрою.

Стало відомо, що перегрів може викликати три програми. Йдеться про Instagram, Uber та гра Asphalt 9 (гоночна гра). Високоінтенсивним додаткам потрібно потокове відео, служби визначення місцезнаходження та Wi-Fi. Повідомляється, що незабаром розробники мають вирішити цю неприємність.

Поки проблема не вирішена виробником, користувачі можуть менше використовувати вищезазначені програми. Кардинальним кроком стане видалення застосунків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які програми зазвичай найбільше розряджають мобільний телефон. Серед пожирачів заряду не лише популярні соціальні мережі.