Не викидайте старий смартфон: як можна використовувати непотрібний мобільник у побуті

Багато хто не знає, що старий мобільний телефон можна використовувати найнесподіванішими способами

Моделі мобільних телефонів постійно оновлюються, ринок гаджетів переповнений новими пристроями. Щороку в магазинах з’являються просунуті нові смартфони, з купою додаткових функцій для роботи і дозвілля.

Однак, що робити зі старим смартфоном, якщо ви купили нову модель, але попередня ще цілком робоча. Як виявилося, старий мобільник можна використовувати у побуті, пише apostrophe.ua.

Використовуйте старий смартфон в авто

Якщо модель старого смартфона працює нормально, ви можете використовувати його в машині, як відеореєстратор або навігатор. Це позбавить вас необхідності купувати спеціальну апаратуру в машину. Крім того, вам не доведеться перевантажувати цим свій новий смартфон.

Можна використовувати як аудіо- або відеоплеєр

Як аудіо- або відеоплеєр можна використовувати свій старий телефон. Тож вам не доведеться зношувати батарею в новому смартфоні, якщо захочеться послухати музику або подивитися відео. Тобто в такий спосіб ви продовжите життя нового телефону.

Смартфон може стати пультом

Мало хто знає, але старий смартфон можна зробити пультом дистанційного керування. Просто встановіть потрібну програму на телефон і використовуйте його як пульт для телевізора, а також для дистанційного керування іншими пристроями вдома.

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