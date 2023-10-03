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Не викидайте старий смартфон: як можна використовувати непотрібний мобільник у побуті

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Коли купили новий телефон, не поспішайте позбавлятися старого, він вам ще знадобиться Новина оновлена 03 жовтня 2023, 10:35
Коли купили новий телефон, не поспішайте позбавлятися старого, він вам ще знадобиться. Фото Freepik

Багато хто не знає, що старий мобільний телефон можна використовувати найнесподіванішими способами

Моделі мобільних телефонів постійно оновлюються, ринок гаджетів переповнений новими пристроями. Щороку в магазинах з’являються просунуті нові смартфони, з купою додаткових функцій для роботи і дозвілля.

Однак, що робити зі старим смартфоном, якщо ви купили нову модель, але попередня ще цілком робоча. Як виявилося, старий мобільник можна використовувати у побуті, пише apostrophe.ua.

Використовуйте старий смартфон в авто

Якщо модель старого смартфона працює нормально, ви можете використовувати його в машині, як відеореєстратор або навігатор. Це позбавить вас необхідності купувати спеціальну апаратуру в машину. Крім того, вам не доведеться перевантажувати цим свій новий смартфон.

Можна використовувати як аудіо- або відеоплеєр

Як аудіо- або відеоплеєр можна використовувати свій старий телефон. Тож вам не доведеться зношувати батарею в новому смартфоні, якщо захочеться послухати музику або подивитися відео. Тобто в такий спосіб ви продовжите життя нового телефону.

Смартфон може стати пультом

Мало хто знає, але старий смартфон можна зробити пультом дистанційного керування. Просто встановіть потрібну програму на телефон і використовуйте його як пульт для телевізора, а також для дистанційного керування іншими пристроями вдома.

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#Смартфон #Лайфхак