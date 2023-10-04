HIMARS нищить окупантів: ефектні відео роботи та особливості РСЗВ

В залежності від типу ракет у HIMARS різна дальність роботи

Американська артилерійська система HIMARS поставляється в Україну в рамках допомоги від заокеанського партнера. Майже в кожному транші військової допомоги є снаряди для цієї РСЗВ. Вони витрачаються з максимальною ефективністю.

Українські артилеристи та аеророзвідники діляться вражаючими кадрами знищення ворожої техніки. Артилерійські установки, танки, позиції ворога — в радіусі дії HIMARS вони не можуть почуватися у безпеці. Система високомобільна, підготовка до пострілу триває тільки хвилину.

Характеристики HIMARS

Екіпаж — 3 людини,

Колісне шасі,

Запас ходу — 480 км,

Максимальна швидкість — 85 км/год,

Дальність залежить від типу ракет. Максимальна — 499 км ракетами PrSM.

Характеристики HIMARS

Типи ракет для HIMARS

M142 HIMARS оснащений одним блоком з шістьма пусковими установками. Може стріляти різними типами ракет, включаючи М26А2 (б’є на відстань 45 км), основний снаряд GMLRS різного типу (дальність польоту до 70 км) та тактичну ракету ATACMS. Її дальність від 70 км до 300 км, може бути касетним боєприпасом. Україна не має ракет такого типу. Як і останніх розробок, які з 2023 року пішли в серійне виробництво — тактичні ракети PrSM зможуть поцілити в об'єкт на відстані до 500 км.

Типи ракет для M270A1 IAC та M142 HIMARS

Раніше "Телеграф" розповідав, що у американського HIMARS є конкурент в Україні. Тактичний ракетний комплекс "Вільха" має дальність у 100 км.