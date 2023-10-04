Може перестати працювати: названі поверхні, на які краще не ставити ноутбук

У вашому будинку є поверхні, на які не можна ставити ноутбук, тому що це шкодить його роботі

Ноутбуки досить примхливі пристрої і вимагають дбайливого ставлення до себе. Варто лише раз поставити гаджет не туди і він виводиться з ладу. У вашому домі є як мінімум три поверхні, які вбивають ваш ноутбук

Найкраще тримати ноутбук на робочому столі, але ніяк не на обідньому, де ви їсте. Також не підійдуть ліжко та підвіконня, пише apostrophe.ua.

Три поверхні, на які не можна ставити ноутбук

Ліжко

Намагайтеся взагалі уникати м’яких поверхонь, оскільки вони закривають нормальну вентиляцію гаджета, що з часом призведе до несправностей. Якщо тримати ноутбук відкритим у ліжку, він перегріватиметься, а всередину пристрою може потрапити пил та тверді частинки.

Підвіконня

Ще одна поверхня, яка не підходить для роботи на ноутбуці. Влітку на підвіконні комп’ютер швидко нагріватиметься, а потім перегріватиметься. Знову ж таки, не забуваємо про пил, який летить з вулиці, коли вікна відчинені.

Обідній стіл

Погана ідея приймати їжу, сидячи за ноутбуком, особливо на кухні за обіднім столом. Навіть якщо ви дуже обережні, рано чи пізно ви можете пролити якусь рідину на пристрій. А у вентиляцію гаджета запросто потраплять крихти чи тверді частинки їжі.

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