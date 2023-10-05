Щоб не купити кота в мішку: на що звернути увагу при виборі б/в гаджетів

Покупцям розповіли, на що звернути увагу при купівлі техніки та гаджетів, що була у використанні.

Якщо ви вирішили придбати смартфон, ноутбук або інший гаджет, але фінансів не вистачає на те, що хочеться, можна розглянути варіант купівлі техніки, що була у використанні. Є важливі нюанси, на які слід звернути увагу при виборі пристроїв.

Купівля гаджетів, що були у використанні, допоможе заощадити гроші. А широкий вибір товарів дозволить обрати хороший пристрій, пише РБ.

На що звернути увагу при купівлі вживаної техніки?

Використовувані товари краще купувати безпосередньо у виробників, а не у сторонніх продавців. Як правило, покупка у виробника менш ризикована через те, що вони мають більше шансів на якісне відновлення техніки. Також в оригінальних виробників простіше замінити якісь деталі або докупити потрібні аксесуари.

При покупці б/в техніки будьте уважні до деталей та враховуйте всі критерії. Так, варто придивитися, у якому стані знаходиться гаджет, чи є у нього зовнішні пошкодження і чи можна замінити комплектуючі за необхідності.

Також варто звернути увагу, чи був очищений та продезінфікований телефон чи ноутбук перед продажем.

Запитайте у продавця про гарантії, і хто їх надає у разі потреби.

Ще один важливий критерій – це ціна. Якщо у вас дуже обмежений бюджет, то не варто шукати майже новий телефон або планшет. У такому випадку допускаються зовнішні пошкодження, подряпини, тріщини та інше.

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