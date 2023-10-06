Яка температура швидко розряджає батарею смартфона: дізнайтесь ці цифри

Телефон не почувається в комфорті як у холод, так і в спеку

Ви, можливо, помічали, що в жарких умовах або при сильному морозі ваш смартфон починає працювати повільно. Це відбувається через вплив екстремальних температур на його продуктивність, і, звичайно, це також негативно впливає на роботу акумулятора пристрою.

Для продовження терміну роботи батареї вашого телефону та запобігання швидкому розряду можна скористатися простою порадою. Про нього пише видання mobile.asda.

Комфортна температура для смартфона

Використовуйте смартфон в межах оптимального діапазону температур від 0 до 35 градусів Цельсія. Так ви зможете забезпечити більш ефективну роботу батареї, що дозволить зберегти заряд пристрою на більш тривалий період часу.

Акумулятори показують недостатню ефективність при екстремальних температурах, будь то спека або сильний мороз. У разі перегріву вашого мобільного пристрою він повинен видати попередження про температуру, і вам слід вимкнути його і дати охолонути.

Не залишайте телефон на сонці або в дуже холодному місці, оскільки це може пошкодити акумулятор. Краще зберігайте мобільний пристрій у сумці або рюкзаку, а також використовуйте захисний чохол.

Раніше ми писали, яке налаштування збереже рівень заряду батареї телефону. Ця функція відіграє важливу роль.