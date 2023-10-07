Що періодично потрібно робити з роутером: проста звичка прискорить Wi-Fi

Невелике правило допоможе маршрутизатору працювати ефективніше

Користувачі часто незадоволені швидкістю передачі Wi-Fi. Однак багато хто забуває про важливе правило, яке стосується перезавантаження маршрутизатора.

Щоб домашній інтернет був швидким, періодично перезавантажуйте Wi-Fi-роутер. Про цей простий, але необхідний нюанс говориться в матеріалі The Sun.

Якщо у вас повільний Wi-Fi, винуватцем може бути маршрутизатор. Один із способів виправити проблему – час від часу перезапускати пристрій, щоб підвищити швидкість з’єднання.

Як часто потрібно перезавантажувати роутер? Експерти High Speed Internet рекомендують робити перезапуск маршрутизатора кожні кілька місяців. Тобто просто натискайте на кнопку свого обладнання хоча б раз на два-три місяці. Для цього вимкніть роутер, також можна від’єднати пристрій від джерела живлення. Зачекайте від 30 секунд до хвилини, перш ніж знову запустити Wi-Fi-маршрутизатор.

Додамо, що в момент перезавантаження ви не зможете користуватися домашнім інтернетом. Зважайте на це, коли перезапускаєте роутер Wi-Fi.

Раніше "Телеграф" розповідав, що швидкість Wi-Fi може страждати через те, що роутер розміщується у "мертвій зоні" будинку. З’ясувати, чи це так, дуже просто.