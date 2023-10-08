Забудьте про цей пароль: чому використання відбитка пальця у смартфоні небезпечне

Розповідаємо, як вибрати надійний пароль на телефон

Сьогоднішні смартфони, як правило, обладнані сканерами відбитків пальців, що, на думку багатьох, є ефективним засобом захисту пристрою від несанкціонованого доступу. Крім того, зручність використання цієї функції не може не тішити — достатньо доторкнутися пальцем, і весь процес розблокування завершено.

Проте експерти в галузі цифрової криміналістики вказують на те, що цей метод не можна розглядати як безпечний, пише radiotrek. Крім того, в деяких ситуаціях це навіть може завдати шкоди вашому здоров’ю.

Чому не можна використовувати відбиток пальця як пароль

Злочинці легко можуть створити копію вашого відбитка та зробити "зліпок" на полімерній основі. Навіть без доступу до вашого пальця, вони можуть взяти відбиток на скляній склянці. У разі менш винахідливих зловмисників, також для розблокування ваших пристроїв можливе застосування психологічного тиску або фізичної сили.

Як вибрати правильний пароль на телефон

Найбільш безпечним та надійним способом блокування гаджета є створення складного пароля, який відомий лише його власнику. Крім того, пін-код для доступу до смартфона має бути максимально складним і довгим, і символи, використані в цьому паролі, не повинні повторюватися в інших програмних захистах.