Регулювання яскравості і не тільки: п’ять способів, як заощаджувати заряд телефону

Ці правила допоможуть довше зберігати заряд телефону

У нинішні важкі часи дуже важливо подбати про те, як економити не тільки електроенергію, але й навчиться правильно витрачати заряд телефон, щоб він довше не розряджався. Особливо актуальними ці підказки будуть у період блекаутів.

Щоб гаджет довше був у робочому стані, потрібно виконати кілька простих правил економії, пише apostrophe.ua. Адже буває так, що пристрій підводить у найбільш невідповідний момент.

Щоб зарядка телефону довше трималася

Регулюйте яскравість дисплея

Яскравість екрана телефону, якщо вона працює на максимум, дуже сильно садить заряд. Щоб уникнути швидкого розрядження батареї — заберіть зайве світіння, але залиште таку яскравість, щоб було комфортно очам та сприйняттю гаджета.

Поставте темну тему

Заощадити заряд допоможе темна заставка або тема на смартфоні. Також краще уникати яскравих елементів анімації. І знову ж таки, регулювання яскравості дисплея.

Вимкніть бездротові функції

Сильно садять батарею також такі опції, як Wi-Fi, Bluetooth та GPS. Найкраще відразу їх відключати після того, як перестали використовувати.

Вимкніть непотрібні програми

Деякі фонові програми телефону також негативно впливають на швидкість, з якою сідає батарея. Вимкніть усі непотрібні програми в телефоні, особливо ті, які працюють навіть при "сплячому" телефоні.

Режим польоту

Увімкніть режим польоту, якщо ви перебуваєте в місцях з поганим покриттям мобільного зв’язку. Справа в тому, що телефон витрачає багато ресурсу на те, щоб зловити мережу. А якщо ви і так знаєте, що її немає, то навіщо даремно розряджати батарею.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка шкідлива звичка згубно впливає на ваш телефон. Краще не тримати пристрій у цьому місці.