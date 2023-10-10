Буде гальмувати і зависати: топ-6 шкідливих звичок, які вбивають ваш телефон

Ви точно припускаєте ці помилки при використанні телефону

Буває так, що ваш улюблений телефон почав глючити та гальмувати. Швидше за все, ви допускаєте ці помилки під час експлуатації мобільного пристрою. Щоб покращити роботу свого смартфона, перегляньте свій підхід до використання.

Не тільки розбиті екрани та попадання вологи виводять з ладу телефони, пише techno.nv.ua. Часто причиною поломок та зависання стають помилки при використанні

Топ-6 помилок під час використання телефону

Не часто оновлюєте телефон

Якщо ви постійно ігноруєте оновлення від розробників, це зрештою призводить до проблем у роботі операційної системи. Найкраще вчасно оновлювати програми, це покращить роботу смартфона.

Запускаєте багато програм у фоновому режимі

Значно уповільнюють продуктивність смартфона фонові програми, яких багато одночасно запущено у роботу. До того ж, це ще й швидше розряджає батарею телефону. Слідкуйте за роботою фонових програм та вимикайте зайве.

Використання не рідних зарядок

Заряджання телефону не рідним блоком живлення може призвести до пошкодження батареї та викликати інші проблеми з роботою смартфона.

Забуваєте чистити кеш

Пам’ять телефону, особливо кеш, потрібно регулярно чистити, оскільки саме це найчастіше призводить до уповільнення роботи пристрою. Привчіть себе стежити за кеш-пам’яттю та чистити її.

Зайва зарядка батареї

Не потрібно надовго залишати телефон на зарядці, оскільки це шкодить акумуляторам. Також не варто часто вмикати та вимикати зарядку телефону, оскільки це скорочує життя акумулятора.

Відмова від чохлів та захисних плівок дисплея

Купуючи новий телефон, люди іноді відмовляються від поклейки захисного скла на екран або підбору чохла для телефону. Це дарма. І чохол, і захисне скло точно продовжать життя вашого телефону.

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