Що не так із зарядкою смартфона вночі: нюанси, які варто знати

Дізнайтеся, чи шкідлива нічна зарядка телефону

Існує така думка, що нічна зарядка нібито негативно впливає на мобільний телефон. Проте багато хто звик заряджати свій смартфон саме вночі, тому що це вкрай зручно: до ранку акумулятор повністю заряджений.

Такі дії не варто вживати, оскільки це може негативно позначитися на стані батареї гаджета і, як наслідок, скоротити термін його служби, пише itechua. Розповідаємо, наскільки це правильно, і які можуть бути наслідки, якщо регулярно залишати смартфон на нічній зарядці.

Чи можна заряджати телефон уночі

Сучасні смартфони можуть повністю зарядитись протягом 2-3 годин, і навіть при нічній зарядці батарея залишається на максимальному рівні протягом усієї ночі. Однак, виявляється, є деякі аспекти, про які варто пам’ятати в цьому випадку.

Регулярне нічне заряджання смартфона може прискорити процес деградації акумулятора. Згодом батарея поступово втратить здатність довго зберігати заряд.

Якщо така нічна зарядка виконується рідко, для акумулятора це не буде проблемою. Однак, якщо нічна зарядка стає регулярною практикою, це може негативно позначитися як на працездатності смартфона, так і його терміні служби.

Раніше ми писали, чому не можна використовувати смартфон під час зарядки. Проста порада, яка допоможе продовжити термін служби акумулятора.