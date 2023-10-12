Смартфон буде годинами зберігати заряд: що змінити в налаштуваннях

Декілька простих хитрощів допоможуть залишатися смартфону зарядженим довше

Чим довше мобільний телефон працює без заряджання, тим зручніше для користувача. Деякі налаштування допоможуть вам заощадити заряд гаджета.

Щоб смартфон довше залишався зарядженим, дослухайтеся до простих рекомендацій Google. Про це повідомляє The Sun.

По-перше, спробуйте вимкнути звуки та вібрацію клавіатури. Невеликі зміни в налаштуваннях збережуть дорогоцінні відсотки.

По-друге, зверніть увагу на екран, адже він активно пожирає енергію батареї. Чим раніше дисплей відключатиметься перед блокуванням, тим повільніше розрядження вашого гаджета.

По-третє, зменшити яскравість екрана – маленька хитрість, яка продовжить автономний час роботи телефону. Увімкніть найнижчий рівень яскравості, який вам комфортний. Крім того, можна активувати автоматичну зміну яскравості. Не забувайте про темну тему. Такий режим заощадить заряд акумулятора.

Ще одна вдала порада – обмежити програми з високою витратою заряду батареї. Перевірте налаштування, які з програм використовують найбільше даних.

Адаптивний режим батареї – інтелектуальна функція, яка вирішить проблему швидкого розрядження гаджета. Пристрій сам відстежуватиме роботу гаджета і коригуватиме налаштування, що працюють у фоновому режимі.

Крім того, варто видалити облікові записи, що не використовуються. Таке рішення теж сприятливо позначиться на автономному часі роботи телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку функцію вимкнути на смартфоні для збереження енергії. Простий трюк сподобається власникам iPhone.