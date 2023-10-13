Якщо відключать світло: ці п’ять ефективних гаджетів допоможуть вам пережити блекаут

Варто задуматися про те, щоб придбати спеціальні гаджети на випадок блекаутів

Як і минулого сезону, українці можуть зіткнутися з відключеннями світла в холодний період. Щоб блекаут не застав вас зненацька, варто вже зараз подбати про гаджети, які стануть у нагоді в перебоях з електроенергією.

Як виявилося, є п’ять корисних гаджетів, якими варто запастись на "темні часи", пише hochu.ua. З цими пристроями вам точно не доведеться сидіти у повній темряві.

Повербанк

Це пристрій номер один, який має бути у вас на випадок блекаутів. Портативна зарядка допоможе залишатися на зв’язку. До того ж, повербанк можна використовувати не лише для заряджання телефонів, а й інших пристроїв у будинку.

Зарядна станція

Крім або замість повербанку можна придбати ще й портативну зарядну станцію. Це чудовий пристрій на час блекаутів, який здатний живити електрикою навіть більшу техніку, наприклад холодильник, блендер або кавоварку. Єдиний мінус — це ціна, така станція може коштувати від 10 до 130 тисяч гривень.

Дизельний або бензиновий генератор

Генератор може стати гарним рішенням, якщо ви живете в приватному будинку, оскільки цей пристрій потребує простіру на свіжому повітрі для збереження заходів безпеки. Також потрібно враховувати вартість дизеля та бензину при покупці генератора, адже його постійно потрібно буде заправляти.

Гірлянди та маленькі світильники на батарейках

Ще один варіант додати хоч трохи світла у темну квартиру чи будинок – це новорічні гірлянди на батарейках. Також можна придбати невеликі світильники, які працюють від батарейок. Ну і відповідно, запасіться батарейками до цих аксесуарів.

Ліхтарики

Ліхтарик — це чудове рішення на випадок блекауту. Зараз пропонується великий асортимент – є ліхтарики, які заряджаються від електрики, є на батарейках, є з різною потужністю та тривалістю роботи. Ви точно знайдете щось на свій смак та гаманець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити вдома, якщо вимкнули світло. Деякі помилки можуть коштувати людині здоров’я чи навіть життя.