Заряд iPhone не зникатиме на очах: три хитрощі для економії батареї

Дотримуйтесь цих рекомендацій, щоб смартфон довше залишався зарядженим

Автономний час роботи телефону – чи не найголовніша вимога для користувачів смартфонів. Власники iPhone можуть зіткнутися із проблемою швидкої розрядки, але її легко вирішити.

Щоб гаджет довше залишався зарядженим, ви можете заощадити заряд iPhone за допомогою трьох простих хитрощів. Про це пише The Sun, посилаючись на рекомендації експерта.

Крок №1: Оновлення програмного забезпечення і додатків

Apple регулярно випускає оновлення, які продовжують строк служби батареї. Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію програмного забезпечення. Для цього відкрийте "Параметри" > "Основні" > "Оновлення програмного забезпечення". Крім того, оновіть всі додатки, оскільки іноді вони перевантажують операційну систему і швидко розряджають акумулятор.

Крок №2: Налаштування 5G

Користувачам рекомендується змінити налаштування 5G. Для цього перейдіть до "Параметри" > "Стільникові дані" > "Параметри мобільних даних" > "Голос та дані" й вимкніть автономний режим 5G. Ця функція, за даними Apple, може негативно вплинути на продуктивність батареї.

Крок №3: Вимкнення вібрації

Виконайте "Параметри" > "Звуки й тактильні відчуття" > "Тактильні відчуття" та вимкніть функцію. Тактильний зворотний зв’язок (тобто невелика вібрація, яку ви відчуваєте при взаємодії з iPhone) зазвичай використовується при дзвінку, оповіщенні або натисканні клавіатури. Однак відключення вібрації збільшує "життя" батареї та заощадить заряд, що сприятливо позначиться на тривалості роботи гаджета без підзарядки.

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