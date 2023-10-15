Що відключити у смартфоні, щоб він працював набагато довше

Заощадити рівень акумулятора дуже просто

Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить від різних факторів. Але є такі дії, які, здається, несуттєві, але можуть негативно позначитися на функціонуванні акумулятора пристрою.

Які функції відключити, щоб смартфон працював довше, поділилися на сайті itsider. Це чудово заощадить батарею телефону.

Щоб продовжити час роботи вашого смартфона, достатньо вимкнути деякі фонові функції. Через один-два роки, коли ємність акумулятора телефону значно знижується, можна деактивувати деякі функції, які заощаджують заряд.

Однією з причин швидкого розряджання гаджета може бути постійний пошук Wi-Fi точок доступу або найближчих принтерів, що активує бездротовий модуль вашого смартфона.

Крім того, багато програм мають налаштування автозапуску за замовчуванням, призначені для передачі даних розробникам, що, в більшості випадків, не є необхідним у повсякденному житті.

Якщо вимкнути всі непотрібні функції та увімкнути режим енергозбереження, середньостатистичний дворічний смартфон зможе споживати на 10% менше енергії.

Раніше ми писали про ознаки, які свідчать про старіння смартфона. Дізнайтеся, коли час купувати новий гаджет.