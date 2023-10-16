Вони гальмують роутер: 7 предметів у домі, через які "інет" працює погано
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Не ставте роутер біля стін та акваріумів
Багато хто з нас стикався з нестабільною роботою інтернету, проте не завжди корінь проблеми полягає у неполадках з боку інтернет-постачальника.
Іноді швидкість передачі даних може бути порушена через різні фактори, такі як наявність об’єктів, здатних заважати сигналу, пише itechua. Деякі речі у вашому домі можуть спричинити зниження швидкості інтернету.
Які предмети у домі заважають роутеру
- Стіни, які слабко пропускають сигнали від роутера.
- Бездротові домашні телефони, які часто важко знайти у сучасних будинках.
- Пристрої, що працюють за технологією Bluetooth, такі як чайники, миші та інші аналогічні системи.
- Акваріуми, особливо великі конструкції, які можуть значно впливати на сигнал інтернету.
- Великі меблі та великі скульптури, які можуть блокувати передачу сигналу.
- Дзеркала, здатні відбивати радіохвильове випромінювання від роутера.
- Радіокеровані іграшки, які можуть спричинити ослаблення сигналу інтернету.
Раніше ми писали, чи можна відключати роутер на ніч. Так деякі користувачі намагаються заощадити електроенергію.