Вони гальмують роутер: 7 предметів у домі, через які "інет" працює погано

Не ставте роутер біля стін та акваріумів

Багато хто з нас стикався з нестабільною роботою інтернету, проте не завжди корінь проблеми полягає у неполадках з боку інтернет-постачальника.

Іноді швидкість передачі даних може бути порушена через різні фактори, такі як наявність об’єктів, здатних заважати сигналу, пише itechua. Деякі речі у вашому домі можуть спричинити зниження швидкості інтернету.

Які предмети у домі заважають роутеру

Стіни, які слабко пропускають сигнали від роутера. Бездротові домашні телефони, які часто важко знайти у сучасних будинках. Пристрої, що працюють за технологією Bluetooth, такі як чайники, миші та інші аналогічні системи. Акваріуми, особливо великі конструкції, які можуть значно впливати на сигнал інтернету. Великі меблі та великі скульптури, які можуть блокувати передачу сигналу. Дзеркала, здатні відбивати радіохвильове випромінювання від роутера. Радіокеровані іграшки, які можуть спричинити ослаблення сигналу інтернету.

Раніше ми писали, чи можна відключати роутер на ніч. Так деякі користувачі намагаються заощадити електроенергію.