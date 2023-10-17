Інтернет подаватиметься ледве-ледве: що заважає маршрутизатору Wi-Fi

Знайдіть для роутера Wi-Fi правильне місце у будинку

Швидкість домашнього інтернету залежить від того, де ви поставили роутер Wi-Fi. Деякі місця в будинку не підходять для розміщення пристрою.

Щоб сигнал був швидким, важливо не створювати перешкод для маршрутизатора Wi-Fi. Про це йдеться у матеріалі Best Life.

Так, інтернет подаватиметься ледве-ледве, якщо ваш маршрутизатор встановлений у неправильному місці. Те, де саме ви розмістите роутер в будинку, може суттєво вплинути на його роботу.

Наприклад, сигналу Wi-Fi можуть заважати перешкоди інших електронних пристроїв чи фізичних бар’єрів. Бездротові телефони, мікрохвильові печі та навіть інші навколишні мережі Wi-Fi – це речі, які знижують швидкість домашнього інтернету. Крім того, не рекомендується розміщувати маршрутизатор у коморі, за товстими стінами або далеко від основної зони використання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одна проста звичка допоможе посилити сигнал мережі на маршрутизаторі. Просто періодично користувачам потрібно робити одну елементарну маніпуляцію з роутером Wi-Fi.