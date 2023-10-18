Ваш iPhone перестане розряджатися так швидко: три прості хитрощі для економії батареї

Продовжити автономний час роботи смартфона дуже просто

Чим довше мобільний телефон може залишатися зарядженим, тим краще для користувача. Власники iPhone нерідко стикаються зі швидким виснаженням акумулятора, але цю проблему легко вирішити.

Щоб збільшити автономний час роботи iPhone, зверніть увагу на три хитрощі. Про це йдеться у матеріалі The Sun.

По-перше, зверніть увагу на додатки, що працюють у фоновому режимі. Якщо програми цілодобово оновлюватимуться, то батарея буде розряджатися менше. Не завжди потрібно фонове оновлення, тому варто відрегулювати налаштування для кожної з ваших програм. Виконайте: "Налаштування", "Основні", "Оновлення фонової програми" та вимкніть усі додатки, які ви не бажаєте запускати у фоновому режимі.

По-друге, пожиратиме заряд акумулятора на iPhone буде функція Always On Display. Якщо ця опція активна, то дисплей не гасне повністю, а лише тьмяніє, щоб ви могли бачити час та сповіщення. Щоб заощадити заряд, рекомендується вимкнути цей інструмент у налаштуваннях екрана.

По-третє, телефон може швидко розряджатися, якщо ви використовуєте 5G. Ця можливість може забезпечити кращу швидкість передачі даних, але споживає більше заряду батареї. Хороша ідея: увімкнути режим 5G Auto, який підключає 5G лише тоді, коли це необхідно для підвищення продуктивності та оптимізації часу автономної роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як не можна заряджати мобільний телефон. Експерти назвали часту помилку.