Названо оптимальний відсоток зарядки мобільного телефону: і це не 100

Щоб батарея смартфона прослужила довше, потрібно пам’ятати про один нюанс

Необов’язково щоразу заряджати мобільний телефон до 100%. Більше того, така звичка може нашкодити, краще досягати певного діапазону відсотків.

Щоб збільшити термін служби акумулятора Android, заряджайте смартфон до правильного відсотка. Про це йдеться у матеріалі Best Life.

Так, сучасні батареї телефонів починають псуватися через 2-5 років. Однак проста звичка допоможе продовжити "життя" пристрою. Насамперед не рекомендується дозволяти гаджету повністю розряджатися. І найголовніше: заряджайте гаджет не до максимальної позначки, а зберігайте заряд у оптимальному діапазоні. Зокрема тому не радять залишати гаджет на зарядці на ніч.

До якого відсотка потрібно заряджати телефон? Найбільш правильне рішення, утримувати заряд від 20 до 80 відсотків. Так ви піддаєте акумулятор впливу відносно низької напруги, що може фактично продовжити загальний термін служби батареї. У довгостроковій перспективі таке правило заощадить вам час та гроші.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна прискорити процес заряджання мобільного телефону. За допомогою маленьких хитрощів заряд поповниться дуже швидко.