Пірати Сомалі згорають від сорому: у російських окупантів помітили самопальну "зброю" з труб

Таку ж зброю, навіть краще, робили понад 70 років тому.

На передових позиціях російських окупантів часто можна побачити перероблену техніку, переважно неозброєні тягачі МТ-ЛБ. Але днями на Херсонському напрямку було помічено саморобний міномет, зібраний із водопровідних труб та арматури.

Відео нової "суперзброї" окупантів у своєму Telegram-каналі розмістив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Як зізнався експерт, йому все це нагадало ХАМАС із їхніми ракетами з водопровідних труб.

Зауважимо, що подібний саморобний міномет дуже нагадує іншу аналогічну саморобну зброю, створену приблизно 75 років тому. Йдеться про міномет "Давидка", створений у 1947 році членом Хагани (предтеча армії Ізраїлю, а на той момент — підпільна єврейська бойова організація) Давидом Лейбовичем і названий на його честь.

Міномет був конструкцією з гладкоствольної труби з казенником, опорної плити і опори всієї конструкції. Важило все це близько 450 кг, а як постріли використовували кустарні міни вагою близько 40 кг. В результаті в перших боях за незалежність Ізраїлю в 1948 році вкрай неточний "Давидка" грав роль психологічної зброї, оскільки вибух потужної міни лякав супротивника.

Однак на відео міномет окупантів явно менше, тобто навіть на роль психологічної зброї його міна не годиться. Судячи з коментарів росіян, це вже не перший, а "покращений" варіант цієї зброї.

"Відео зроблено на Херсонщині, тобто — це підрозділ групи військ "Дніпро", про який я вже неодноразово згадував як один із найменш забезпечених. І ось, чудовий приклад. А на Z-майданчиках одні захоплені коментарі — молодці, "асвабадитилі", виявили кмітливість! Тільки від цієї кмітливості навіть пірати Сомалі вловили facepalm (тобто згоріли від сорому. — Ред .)", — резюмує Олександр Коваленко.

Раніше на передовій в окупантів вже помічали рідкісні і навіть досвідчені зразки самохідних мінометів, що говорило про величезні втрати даного виду зброї.