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Бракує навіть мінометів: окупанти використовують дедалі рідкіші зразки техніки

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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САУ Відень
САУ Відень. Фото Відкриті джерела

Загальна кількість виробленої та застосовуваної техніки обчислюється десятками одиниць

Втрати в техніці, які зазнають російські окупанти, змушують їх не тільки створювати саморобні зразки техніки, але й діставати із засіків рідкісні і майже експериментальні зразки. Причому це стосується навіть такої поширеної зброї, як міномети.

Так, військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко помітив у окупантів САМУ (самохідна артилерійська мінометна установка) 2С31 "Відень", озброєну 120-мм мінометом.

Як підкреслює експерт, нічого поганого про "Вену" він сказати не може, тому що на момент початку робіт з неї 2С31 була досить передовою. Вона мала непогану для техніки пострадянської росії автоматизовану систему управління наведенням і унікальний прицільний комплекс. Крім того, мала гарматний обчислювальний комплекс.

Приміром, дальність пострілу "Відень становить близько 13 км, тоді як для звичайного 120-мм міномета це приблизно 7 км.

"Але в серію дана САМУ так і не пішла. Тільки в 2010 році російська армія замовила настановну партію, а на експорт вдалося поставити цю САМУ тільки в 2013-му, її замовив Азербайджан, у невеликій кількості — 18 од. Навіть у найкращі часи росія не змогла освоїти виробництво цих САМУ, а тепер стягує їх із випробувальних полігонів у зону БД як підтвердження дефіциту артилерії", — наголошує Олександр Коваленко.

Іншим рідкісним зразком став самохідний міномет "Нона-СВК", який у тому числі мала замінити "Відень". Їхня кількість вкрай невелика – за даними західних експертів, у самій росії їх всього близько півсотні, ще 18 були поставлені до Венесуели і близько 10 має Україна. Причому майже всі "Нони-СВК" в України – трофейні, а перша потрапила до рук українських воїнів ще у березні 2022 року.

Артустановка Нона-СВК має непогані характеристики.
САМУ Нона-СВК

Як і "Відень", "Нона-СВК" б’є приблизно на 13 км, що дуже непогано як для міномета, хоча і значно поступається 152 і 155 мм гаубицям з їхньою дальністю в 25-35 км. Водночас, дуже важливою перевагою для ЗСУ є той факт, що "Нона-СВК" може стріляти будь-якими 120 мм мінами, у тому числі західного виробництва.

Тим часом, навіть 70-річні знаряддя в руках ЗСУ показують себе дуже ефективною зброєю, незважаючи на вік.

Теги:
#Зброя #Військова техніка #Міномети