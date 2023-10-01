Здалеку помітили та накрили: як ЗСУ успішно знищили черговий "самопал" окупантів

Ворожа техніка не мала шансів

Російські окупанти продовжують штампувати "залізні капути" на базі тягачів МТ-ЛБ. Але ЗСУ легко їх знищують внаслідок безлічі недоліків подібної техніки.

Так трапилося з імпровізованою РСЗВ, створеною зі 140-мм ракетної установки А-22 для малих кораблів на шасі МТ-ЛБ. Фото спаленого "самопалу" окупантів розмістив журналіст Андрій Цаплієнко.

Спалений залізний капут

Раніше "Телеграф" передбачав сумну долю такої техніки і мав рацію, адже:

при вазі 3 тонни ракетна установка А-22 сильно навантажує МТ-ЛБ, розрахований на перевезення вантажів на причепі, а не на самому тягачі, максимальна вага якого складає всього 12 тонн, тобто тягач буде витрачати більше палива, повільніше їхати і частіше ламатися ;

дальність стрільби А-22 становить максимум 4,5 км, і озброєна такою установкою технікою буде дуже вразлива, наприклад, для українського ПТРК "Стугна" з дальністю стрільби 5 км;

висота установки А-22 становить 2 метри, що разом з висотою МТ-ЛБ дає силует техніки в 4 метри заввишки, легко помітний на великій відстані, що полегшує його виявлення та ураження;

будучи тягачом, МТ-ЛБ не має нормальної броні, тому не зможе захистити екіпаж, а під час вибуху боєкомплекту А-22 шансів вижити у окупантів просто не буде.

Корабельна ракетна установка А-22

Втім, навіть нові російські танки "Армата" виявляються абсолютно беззахисними, розташувавши важливі прилади у вразливих місцях.