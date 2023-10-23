Вимкніть цю функцію: що "садить" батарею смартфона, а ви навіть про це не знаєте

Деякі установки на телефоні дуже витрачають енергію

Багато хто з нас припускається помилок при зарядці свого мобільного телефону. Однак існують певні аспекти, які можуть скоротити термін служби гаджета, навіть якщо смартфон був повністю і правильно заряджений.

Ми говоримо про функцію автоматичного повороту екрана. Ви можете активувати її, але нечасто використовувати. Вона залишатиметься активною при увімкненому пристрої, що може зменшити заряд батареї вашого смартфона, пише mobile.asda. Тому, якщо необхідно зберегти заряд батареї, вимкніть автоматичний поворот екрана.

Чому потрібно вимкнути автоповорот екрана

Це дозволить вам заощаджувати енергію, тому що при відключеній функції автоповороту не активуватиметься автоматична зміна орієнтації екрана (з книжкової до альбомної та назад). Причина полягає в тому, що, коли функцію автоповороту увімкнено, ваш смартфон постійно використовує акселерометр для визначення положення пристрою. Просто вимкніть цю функцію, і ви зможете продовжити час роботи батареї.

Зазначимо, що тривалість служби батареї мобільного телефону піддається впливу різних факторів, включаючи правильне зі смартфоном поводження. Раніше ми писали, що швидко розряджає батарею як в Android, так і в iPhone.