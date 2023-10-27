Є навіть на кнопковому: як прискорити зарядку телефона лише однією кнопкою

Лайфхак підійде власникам двох типів мобільних телефонів

У сучасних мобільних пристроїв є одна неприємна особливість, яка здатна зіпсувати настрій навіть найтерпеливішій людині: телефони "сідають" і вимикаються в найнезручніший момент. Звичайно, вся відповідальність за це лежить на власнику, адже варто було б краще зарядити свій телефон. Однак бувають ситуації, коли це не завжди можливо, наприклад, через обмежений час для заряджання.

Для запобігання подібним неприємним ситуаціям у майбутньому, ви можете скористатися хитрим трюком, який прискорить процес зарядки вашого телефону. Основна ідея полягає в тому, що під час заряджання слід активувати одну просту функцію на вашому смартфоні. Навіть на кнопкових телефонах вона присутня, пише radiotrek.

Як прискорити зарядку телефона

Все досить просто: активуйте функцію "авіарежим". У цьому випадку під час заряджання ваш телефон не встановлюватиме зв’язок з різними мобільними вежами, що дозволить зменшити навантаження на акумулятор.

Швидкість процесу заряджання залежить від стану батареї та моделі смартфона, включаючи ємність акумулятора. Це може прискорити зарядку на 1,5%, 10% чи навіть 20%. Загалом, увімкнення режиму "В літаку" може заощадити від 10 до 15 хвилин, за умови, що ви не використовуєте пристрій під час зарядки.

Варто зазначити, що тривалість служби батареї мобільного телефону піддається впливу різних факторів, включаючи правильне поводження зі смартфоном. Раніше ми писали, що швидко розряджає батарею як в Android, так і в iPhone.