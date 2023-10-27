Бруду не залишиться: чим натерти прозорий чохол телефону

Гаджет під чохлом може ховати мікроби, тож не забувайте мити аксесуар

Щоб мобільний телефон працював продуктивно, важливо не забувати чистити отвори та порти. Не менш важливо при догляді за гаджетом приділяти увагу чохлу.

Для очищення прозорого чохла смартфона підійдуть підручні засоби. Про прості трюки йдеться в матеріалі Lifewire.

Багато користувачів вибирають для телефонів прозорі чохли. Матеріал не тільки чудово захистить пристрій від забруднень, але й не приховуватиме стильний дизайн вашого гаджета. Однак згодом поверхня може покритися плямами. Накопичення бруду ви знайдете і під чохлом. Періодично слід виконувати чистку, щоб ваш смартфон не був джерелом бактерій.

Як почистити прозорий чохол для телефону

Спосіб №1. Використовуйте м’яке мило та теплу воду. Ретельно очистіть корпус губкою чи щіткою. Промийте й висушіть чохол.

Використовуйте м’яке мило та теплу воду. Ретельно очистіть корпус губкою чи щіткою. Промийте й висушіть чохол. Спосіб №2. Якщо ви незадоволені результатом, змочіть тканину з мікрофібри невеликою кількістю ізопропілового спирту. Протріть поверхню, звертаючи увагу на плями. Після такого хаку чохол для телефону знову стане блискучим та чистим.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав, які критерії потрібно враховувати під час вибору чохла на ваш мобільний. Книга чи "бампер", пластик чи шкіра: з усім цим легко розібратися.