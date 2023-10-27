Маленька хитрість заощадить заряд: яке налаштування змінити на телефоні

Не забувайте, що надто яскравий дисплей миттєво розряджатиме ваш смартфон

Багато користувачів шукають способи заощадити заряд мобільного телефону. Однак забувають, що головним винуватцем низького відсотка може бути яскравий екран.

Щоб смартфон довше залишався зарядженим, зверніть увагу на налаштування дисплея. Про це йдеться у матеріалі CNET.

Чим яскравіший дисплей гаджета, тим більше енергії він споживає. Насамперед рекомендується вимкнути автоматичну яскравість екрана або адаптивну яскравість. Найкраще рішення: встановити повзунок рівня яскравості нижче 50%.

Ви можете відкрити контекстне меню вгорі екрана та відрегулювати повзунок яскравості. На деяких смартфонах слід використовувати перемикач автоматичної яскравості на панелі ярликів. Зрештою ви завжди можете зайти в "Налаштування" і виконати пошук за запитом "Яскравість", щоб знайти налаштування та вимкнути його.

Не менш вдалим кроком для продовження автономного часу телефону стане темний режим. Все тому, що для відображення темного фону на дисплеях OLED (використовуються в більшості сучасних телефонів) потрібно менше енергії, ніж для відображення білого фону. Доступна функція продовжить термін служби батареї, та й для очей буде комфортною.

Щоб увімкнути темний режим, відкрийте програму "Параметри" та знайдіть "Темний режим", "Темну тему" або "Нічний режим". Можете активувати опцію на постійній основі або ввести розклад, щоб режим діяв, наприклад, з 19:00 до 7:00.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вирішити проблему зі швидким розрядженням акумулятора можна інакше: видаливши спеціальні програми. Є два популярні додатки, які пожирають заряд смартфона.