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Як максимально зберегти заряд на iPhone: ефективний спосіб із простим налаштуванням

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Телефон швидко сідає через дії за замовчуванням
Телефон швидко сідає через дії за замовчуванням. Фото Freepik

Вимкнувши одну з функцій, ви уникнете непотрібної розрядки батареї

iPhone оснащений вбудованим датчиком відстеження рухів. Зокрема, програма "Здоров’я" та акселерометр у телефоні контролюють рівень вашої фізичної активності, кількість кроків і навіть відстежують ваші тренування. Вимкнувши їх, можна ефективно оптимізувати час автономної роботи батареї.

Хоча ці функції можуть бути корисні для тих, хто активно ними користується, врахуйте — вони споживають значну кількість заряду. Тому користувачам, яким ці функції не важливі, портал CitizenSide рекомендує їх вимкнути, щоб зберегти час роботи акумулятора.

Як вимкнути фітнес на iPhone — інструкція

Для цього вам потрібно зробити таке:

  • Відкрийте програму "Параметри" на iPhone.
  • Перейдіть вниз і натисніть "Конфіденційність".
  • Виберіть "Рух та фітнес".

Ви побачите такі опції, як "Відстеження фітнесу" та "Здоров’я". Вимкніть будь-які функції або програми, якими ви рідко користуєтеся або вам не потрібні.

Якщо відключити відстеження руху, iPhone не зможе постійно стежити за цим і використовувати акселерометр. Хоча ви й не отримуватимете інформацію про свою фізичну активність, це може значно заощадити заряд акумулятора. А якщо ви вирішите періодично використовувати ці функції, ви завжди можете увімкнути їх у разі потреби.

Слід зазначити, що деякі додатки сторонніх розробників можуть мати власні функції відстеження фізичної форми чи руху. Перегляньте дозволи цих програм і відключіть те, що вам не потрібно. Ця настройка може бути особливо ефективною, якщо ви не використовуєте такі функції активно або віддаєте перевагу спеціальним фітнес-трекерам.

Раніше ми розповідали про ще один спосіб продовжити час автономної роботи телефону. Що зробити, щоб батарея iPhone тримала довше, читайте у наступному матеріалі.

Теги:
#iPhone #Смартфон #Телефон