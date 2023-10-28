Не кожен знає: чому можна переривати зарядку мобільного телефону

Відповідь може стати для вас несподіваною

Спосіб, яким ви заряджаєте свій смартфон, може суттєво впливати на його довговічність та працездатність батареї. Тема зарядки завжди була предметом різних спекуляцій та міфів, які викликають побоювання у користувачів.

Так, багато хто вважає, що переривання процесу заряджання може негативно вплинути на термін служби акумулятора. Експерти кажуть, що такої дії побоюватися не варто, пише itechua.

Чи можна переривати зарядку смартфона

Акумулятори у сучасних смартфонах спроєктовані з урахуванням можливості часткової зарядки. Це означає, що ви можете заряджати пристрій, навіть якщо він має лише кілька відсотків заряду. Наприклад, під час поїздки, під'єднавши його до розетки, поки ви відпочиваєте в кафе, або попросивши друзів поділитись трохи енергією за допомогою зарядного пристрою. Такий підхід не зашкодить акумулятору.

Чому так

У минулому батареї в мобільних телефонах не завжди могли витримувати неповний цикл заряджання, що призводило до поступового погіршення ємності акумулятора. Однак у сучасних гаджетах ситуація змінилася, і вони здатні обробляти часткові зарядки ефективніше.

Раніше ми писали, яка функція миттєво знижує рівень батареї телефону. Її варто негайно вимкнути.