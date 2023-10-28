Пам’яті в телефоні побільшає: проста інструкція, як почистити кеш в Telegram

Ці прості кроки допоможуть звільнити пам’ять у телефоні

Гортання стрічки новин, відправка фото та відео, пересилання документів та файлів – все це займає пам’ять у кеші Telegram і, відповідно, у телефоні. Однак, є способи, як швидко почистити пам’ять на телефоні, щоб він працював швидше та продуктивніше.

Звільнити пам’ять у телефоні допоможе така процедура, як очищення кешу в Telegram, пише vikna.tv. При цьому всі важливі файли вдасться зберегти.

Покрокова інструкція з очистки кешу в Telegram

Зайдіть до Telegram.

Знайдіть кнопку Налаштування, вона має бути у лівому верхньому кутку.

Зайдіть у Дані та сховище, а потім у Використання сховища.

Натисніть кнопку Очистити кеш Telegram.

Уважно подивіться, що хочете видалити, а що залишити. Видалення може зайняти кілька хвилин, якщо ви давно не чистили кеш.

Щоб у майбутньому не доводилося часто чистити кеш в Telegram, фахівці рекомендують налаштувати автоматичне очищення кеша. Також можна встановити максимальний об’єм для кешу. Значно зменшити витрати трафіку та засмічування пам’яті можна, якщо обмежити автозавантаження фото та відео в Telegram.

До речі, подібним чином звільнити пам’ять у телефоні можна, якщо очистити кеш в інших додатках та месенджерах, наприклад Viber, WhatsApp, Facebook Messenger.

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