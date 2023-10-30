Як продовжити роботу батареї iPhone: найефективніший спосіб

Для цього потрібно оптимізувати заряджання акумулятора

iPhone має функцію під назвою "Оптимізована зарядка батареї". Вона використовує машинне навчання для аналізу ваших щоденних моделей зарядки та інтелектуально керує цим процесом, щоб зменшити навантаження на елементи. Оптимізуючи заряджання акумулятора, можна продовжити загальний термін його служби.

Використання переваг цієї функції сприяє загальній довговічності та продуктивності пристрою. Увімкнувши її, ви зробите серйозний крок для збереження працездатності батареї на тривалий час.

Як увімкнути оптимізовану зарядку на iPhone — інструкція

Для цього зробіть таке:

Відкрийте програму Настройка пристрою.

Перейдіть донизу та натисніть "Акумулятор".

Виберіть "Стан батареї".

Увімкніть перемикач поруч з оптимізованою зарядкою акумулятора.

Якщо оптимізована зарядка батареї увімкнена, ваш iPhone вивчатиме щоденні шаблони зарядки та не триматиме акумулятор на повному заряді протягом тривалого часу. Він розумно уповільнює процес заряджання, коли заряд досягає приблизно 80% і завершує зарядку до 100% до звичайного часу вашого пробудження.

Така оптимізація допомагає запобігти перезарядженню — цей фактор з часом може зменшити місткість акумулятора. Уникаючи постійного впливу високої напруги, коли батарея повністю заряджена, навантаження та знос значно зменшуються.

Слід зазначити, що оптимізована зарядка займає деякий час. iPhone повинен адаптуватися та вивчити ваші схеми. Крім того, ви можете тимчасово скасувати цю функцію, використовуючи опцію "Зарядити зараз" у налаштуваннях, якщо необхідно швидко зарядити пристрій.

Хоча оптимізована зарядка є цінною функцією підтримки працездатності батареї, важливо відзначити, що батареї з часом погіршуються незалежно від зусиль з оптимізації. Згодом місткість батареї iPhone знизиться, і вам, можливо, доведеться замінити батарею або подумати про оновлення пристрою.

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