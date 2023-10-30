Як почистити клавіатуру ноутбука від пилу та забруднень своїми руками: поради новачкам

У сервіс нести та платити гроші не доведеться

Використання ноутбука, що вдома, що в офісі, неминуче призводить до накопичення пилу та стійких забруднень на клавіатурі. Ми вже розповідали, як очистити дисплей ноутбука від пилу та відбитків, а сьогодні ділимося секретами, як зробити так, щоб сяяла чистотою клавіатура ПК.

З цими простими підказками ви почистите ноутбук своїми руками, і до сервісу нести не доведеться, пише apostrophe.ua. А все, що вам потрібно, вже є під рукою.

Інструкція, як почистити клавіатуру ноутбука

Для початку потрібно вимкнути ноут і від’єднати зарядний пристрій.

Тепер акуратно переверніть ноутбук клавіатурою вниз, надійно утримуючи його руками.

За допомогою балончика зі стисненим повітрям або м’яким пензлем видаліть сміття, крихти та пил, що накопичилися всередині клавіатури.

Поставте ноутбук на робочий стіл і ватяною паличкою або ватним тампоном протріть поверхню кнопок. Можна змочити тампон у ізопропиловому спирті чи воді.

Для важкодоступних ділянок можна акуратно використовувати м’яку зубну щітку, але чистити потрібно дуже делікатно.

Перед тим як знову увімкнути ноутбук і приступати до використання, дайте йому повністю просохнути.

Щоб не пошкодити клавіатуру, не протирайте її сильно вологими засобами, ганчірками та серветками.

Раніше "Телеграф" розповідав про прості способи, як заощадити заряд на ноутбуці. Ці лайфхаки стануть у пригоді на випадок блекаутів.