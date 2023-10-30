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Як почистити клавіатуру ноутбука від пилу та забруднень своїми руками: поради новачкам

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Прості лайфхаки, щоб заощадити на поході в сервіс Новина оновлена 30 жовтня 2023, 15:36
Прості лайфхаки, щоб заощадити на поході в сервіс. Фото Freepik

У сервіс нести та платити гроші не доведеться

Використання ноутбука, що вдома, що в офісі, неминуче призводить до накопичення пилу та стійких забруднень на клавіатурі. Ми вже розповідали, як очистити дисплей ноутбука від пилу та відбитків, а сьогодні ділимося секретами, як зробити так, щоб сяяла чистотою клавіатура ПК.

З цими простими підказками ви почистите ноутбук своїми руками, і до сервісу нести не доведеться, пише apostrophe.ua. А все, що вам потрібно, вже є під рукою.

Інструкція, як почистити клавіатуру ноутбука

  • Для початку потрібно вимкнути ноут і від’єднати зарядний пристрій.
  • Тепер акуратно переверніть ноутбук клавіатурою вниз, надійно утримуючи його руками.
  • За допомогою балончика зі стисненим повітрям або м’яким пензлем видаліть сміття, крихти та пил, що накопичилися всередині клавіатури.
  • Поставте ноутбук на робочий стіл і ватяною паличкою або ватним тампоном протріть поверхню кнопок. Можна змочити тампон у ізопропиловому спирті чи воді.
  • Для важкодоступних ділянок можна акуратно використовувати м’яку зубну щітку, але чистити потрібно дуже делікатно.
  • Перед тим як знову увімкнути ноутбук і приступати до використання, дайте йому повністю просохнути.
  • Щоб не пошкодити клавіатуру, не протирайте її сильно вологими засобами, ганчірками та серветками.

Раніше "Телеграф" розповідав про прості способи, як заощадити заряд на ноутбуці. Ці лайфхаки стануть у пригоді на випадок блекаутів.

Теги:
#Ноутбук #Клавіатура