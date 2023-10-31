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Як завантажити відео з YouTube на iPhone: інструкція з фото

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Сидячи на лавці, не доведеться витрачати трафік
Сидячи на лавці, не доведеться витрачати трафік. Фото Freepik

Ви можете дивитися відео в режимі офлайн

Щоб дивитися відео з YouTube на своєму пристрої та щоразу не витрачати на це мобільний інтернет, можна зберегти записи та переглядати їх в автономному режимі. Нещодавно ми розповідали, відключення якої функції допоможе вам оптимізувати витрати трафіку, а заразом і суттєво заощадити заряд на iPhone.

А порадою, як дивитися відео YouTube офлайн, ділиться портал LifeWire. Всі інші методи порушують угоду користувача та умови використання сервісу.

Як можна завантажити відео з YouTube — інструкція

Найпростіший спосіб завантажити та зберегти відео YouTube на свій iPhone – це лише за 99 грн на місяць підписатися на YouTube Premium. Ця послуга забезпечує перегляд без реклами на додаток до завантаження відео.

Також ви можете заощадити, оформивши:

  • студентську передплату за 59 грн на місяць (потрібне щорічне підтвердження);
  • сімейну передплату — можна додати до п’яти учасників сімейної групи віком від 13 років за 149 грн на місяць.

Увійшовши на YouTube за допомогою облікового запису преміум, знайдіть відео, яке хочете зберегти, і натисніть кнопку "Завантажити" під вікном відтворення відео. Виберіть потрібну якість відео та торкніться OK.

Зверніть увагу — роздільна здатність початкового завантаження визначає максимальну якість відео. Щоб переглянути завантажені відеозаписи, відкрийте вкладку "Бібліотека" і натисніть кнопку "Завантаження", а потім виберіть потрібне відео.

Кнопка завантаження програми YouTube, OK та вкладка Бібліотека
Фото: Джеремі Лаукконен/Lifewire

Майте на увазі, що хоча відео, які ви завантажуєте з YouTube Premium, можна переглядати в режимі онлайн або офлайн, вам все одно потрібно увійти до облікового запису Premium. Вам також потрібно буде підключати програму YouTube до Інтернету (увійшовши в систему) принаймні один раз на 30 днів, щоб і надалі мати доступ до збережених відео для перегляду в режимі офлайн.

Хоча існують інші методи завантаження відео з YouTube, вони порушують Загальні положення та умови YouTube. Ці методи можуть призвести до того, що YouTube закриє ваш обліковий запис і потенційно виставить вам претензії щодо порушення авторських прав.

Раніше ми розповідали, яка функція швидко поглинає заряд батареї, а використовувати її постійно потрібно далеко не всім. Ефективний спосіб максимально зберегти заряд на iPhone читайте у статті за посиланням.

Теги:
#iPhone #YouTube #Смартфон #Телефон