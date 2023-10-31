Щоб бактерії не повзали: як і чим очистити поверхню смартфона в домашніх умовах

Повірте, ваш телефон дуже брудний і потребує очищення

Ви здивуєтеся, але телефон досить брудна річ, яка збирає на собі купу пилу, бактерій та мікроорганізмів. Він вимагає регулярного чищення, щоб бути безпечним для свого власника. Ми вже розповідали, як почистити клавіатуру ноутбука від пилу та забруднень, а сьогодні ділимося секретами правильного очищення смартфона від бруду та бактерій.

Смартфони можуть бути засмічені не лише всередині — непотрібними файлами, кешем та додатками, а й на поверхні — пилом, бактеріями та шкідливими мікроорганізмами, пише unian.net. А отже, вони вимагають ретельного очищення.

Як почистити телефон у домашніх умовах

Замість спиртового спрею – вологі серветки

Найкраще для очищення поверхонь смартфона використовувати не спиртові розчини в спреях, а просочені спиртом вологі серветки. Є й спеціальні, які призначені для очищення смартфонів, але підійдуть і звичайні спиртовмісні. Після протирання вологою серветкою відразу ж протріть телефон сухою, щоб на ньому не осідала волога.

М’яка мікрофібра для смартфона

Заведіть окрему серветку з м’якої мікрофібри виключно для чищення свого телефону. Щоб якісно "помити" пристрій, змочіть мікрофібру в мильній воді і легенько протріть поверхні від забруднень. Такий матеріал дуже делікатний і не дряпатиме дисплей смартфона. Наприкінці витріть телефон насухо, також мікрофіброю.

Ультрафіолетове очищення

Як виявилось, існують спеціальні ультрафіолетові очищення для телефонів. Ультрафіолет знищить усі мікроби та бактерії, які повзають поверхнею вашого смартфона. Це портативний пристрій, який можна купити собі додому та регулярно використовувати.

Мийте руки

Всі старання з очищення смартфона від бруду та бактерій зійдуть нанівець, якщо ви забуваєте регулярно мити руки. Це найпростіший і водночас найефективніший спосіб тримати телефон чистим. Просто мийте руки з милом, щоб не переносити бактерії з рук на поверхню телефону.

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