Чому телефон швидко розряджається: спритні трюки, щоб забути про низький заряд

Зменшіть яскравість екрана та відключіть фонове завантаження, щоб гаджет довше залишався зарядженим

Мобільний телефон, який занадто швидко втрачає заряд, може стати проблемою. Важливо з’ясувати, що саме пожирає енергію, а вже потім діяти.

Спритні трюки допоможуть користувачам заощадити заряд смартфона. Про це йдеться в матеріалі Standard.

Через що швидко розряджається телефон та як це виправити

Спека

Якщо ваш телефон залишити в гарячому середовищі, він, як і людина, перегріється і не витримає цього. Не рекомендується лишати гаджет поруч із радіаторами, на сонці або в гарячій машині. Тепло може пошкодити акумулятор і прискорити його розряджання.

Яскравий дисплей

Зменшіть яскравість екрана, щоб заощадити заряд, та й не навантажувати очі. Додатковим кроком стане активація режиму енергозбереження.

Блокування екрану

Багато програм не дають телефону заблокуватися, навіть якщо ви перестаєте торкатися екрана. Щоб запобігти такому навантаженню на батарею, налаштуйте параметри тайм-ауту. Запрограмуйте екран на автоматичне блокування через певний час, щоб гаджет довше залишався зарядженим.

Повідомлення

Налаштуйте смартфон так, щоб отримувати сповіщення лише від програм, які абсолютно необхідні. Просте рішення економить електроенергію та підвищує продуктивність.

Стрім

Потокове мультмедіа – один із головних винуватців розряду акумулятора. Якщо ви прагнете заощаджувати відсоток зарядки, краще завантажте телепередачі, подкасти і музику на свій телефон заздалегідь.

Мобільні дані

Багато користувачів не знають, що передача даних споживає більше енергії, ніж Wi-Fi. Якщо є така можливість, підключайтеся до роутера. Але, до речі, не забувайте відключатися від Wi-Fi, коли ви опинилися поза зоною доступу сигналу. Процес пошуку мереж Wi-Fi на телефоні витрачає заряд батареї.

Фоновий шум

Багато програм працюють у фоновому режимі та витрачають енергію телефону. Позбавтеся таких програм, щоб збільшити автономний час роботи гаджета.

Додамо, що Bluetooth, служби позиціонування та мобільні дані активно розряджають акумулятор вашого телефону. У критичній ситуації варто вимкнути ці функції і перевести смартфон у режим низького енергоспоживання.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що телефон може не заряджатися. Експерти назвали найпоширеніші причини.