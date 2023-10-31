Чому телефон швидко розряджається: спритні трюки, щоб забути про низький заряд
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Зменшіть яскравість екрана та відключіть фонове завантаження, щоб гаджет довше залишався зарядженим
Мобільний телефон, який занадто швидко втрачає заряд, може стати проблемою. Важливо з’ясувати, що саме пожирає енергію, а вже потім діяти.
Спритні трюки допоможуть користувачам заощадити заряд смартфона. Про це йдеться в матеріалі Standard.
Через що швидко розряджається телефон та як це виправити
- Спека
Якщо ваш телефон залишити в гарячому середовищі, він, як і людина, перегріється і не витримає цього. Не рекомендується лишати гаджет поруч із радіаторами, на сонці або в гарячій машині. Тепло може пошкодити акумулятор і прискорити його розряджання.
- Яскравий дисплей
Зменшіть яскравість екрана, щоб заощадити заряд, та й не навантажувати очі. Додатковим кроком стане активація режиму енергозбереження.
- Блокування екрану
Багато програм не дають телефону заблокуватися, навіть якщо ви перестаєте торкатися екрана. Щоб запобігти такому навантаженню на батарею, налаштуйте параметри тайм-ауту. Запрограмуйте екран на автоматичне блокування через певний час, щоб гаджет довше залишався зарядженим.
- Повідомлення
Налаштуйте смартфон так, щоб отримувати сповіщення лише від програм, які абсолютно необхідні. Просте рішення економить електроенергію та підвищує продуктивність.
- Стрім
Потокове мультмедіа – один із головних винуватців розряду акумулятора. Якщо ви прагнете заощаджувати відсоток зарядки, краще завантажте телепередачі, подкасти і музику на свій телефон заздалегідь.
- Мобільні дані
Багато користувачів не знають, що передача даних споживає більше енергії, ніж Wi-Fi. Якщо є така можливість, підключайтеся до роутера. Але, до речі, не забувайте відключатися від Wi-Fi, коли ви опинилися поза зоною доступу сигналу. Процес пошуку мереж Wi-Fi на телефоні витрачає заряд батареї.
- Фоновий шум
Багато програм працюють у фоновому режимі та витрачають енергію телефону. Позбавтеся таких програм, щоб збільшити автономний час роботи гаджета.
Додамо, що Bluetooth, служби позиціонування та мобільні дані активно розряджають акумулятор вашого телефону. У критичній ситуації варто вимкнути ці функції і перевести смартфон у режим низького енергоспоживання.
Раніше "Телеграф" розповідав, через що телефон може не заряджатися. Експерти назвали найпоширеніші причини.