Чому не працює зарядний порт на iPhone і як вирішити проблему: покрокова інструкція

Справа може бути в шнурі або в тому, що порт засмічений. Є й інші причини

Зарядний порт iPhone не працює — це перше, що спадає на думку, коли гаджет перестав накопичувати енергію. Хоча, можливо, що проблема може бути зовсім в іншому. Наприклад, якщо увімкнено функцію, коли iPhone заряджається до 80 відсотків.

Також це може бути фізичне ушкодження, спричинене водою, падінням чи іншою нещасливою випадковістю. У цій статті портал LifeWire пояснює, що може бути причиною того, що ваш iPhone не заряджається, і які кроки зробити, якщо винен порт.

Чому iPhone не заряджається — типові випадки

Найчастіші причини, через які не йде заряд:

пошкоджений кабель;

несправний порт;

зламаний блок живлення або інше джерело енергії;

iPhone занадто гарячий.

Крім того, перевірте, чи не ввімкнено оптимізований режим батареї. Якщо це так, вимкніть цю функцію, щоб він знову почав заряджатися.

Як полагодити порт для зарядки iPhone — 11 головних кроків

Якщо ви підозрюєте, що проблема в цьому, слід по черзі перевірити будь-які можливі причини. Це допоможе виключити їх і зрозуміти, що робити, якщо iPhone не бачить зарядний пристрій через порт:

Крок 1. Спробуйте використовувати інший зарядний кабель, якщо він є. Якщо гаджет почав заряджатися, знову поставте перший шнур. Так ви перевірите, чи перестане пристрій знову заряджатися і переконаєтеся, що справа в кабелі. Якщо це так, він більше не надійний та підлягає заміні.

Спробуйте використовувати інший зарядний кабель, якщо він є. Якщо гаджет почав заряджатися, знову поставте перший шнур. Так ви перевірите, чи перестане пристрій знову заряджатися і переконаєтеся, що справа в кабелі. Якщо це так, він більше не надійний та підлягає заміні. Крок 2. Переконайтеся, що кабель добре під'єднано. Ослаблене або неправильне з’єднання може заважати заряду. Вимкніть і знову увімкніть зарядний кабель.

Переконайтеся, що кабель добре під'єднано. Ослаблене або неправильне з’єднання може заважати заряду. Вимкніть і знову увімкніть зарядний кабель. Крок 3. Перевірте, куди увімкнено кабель, якщо iPhone не заряджається. Це може бути підключення до адаптера змінного струму, ноутбука або повербанка.

Крок 4. Спробуйте під'єднати iPhone до іншої розетки або іншого сумісного зарядного порту. Якщо він заряджається від одного джерела, а від іншого — ні, найімовірніше, проблема у самому джерелі живлення.

Спробуйте під'єднати iPhone до іншої розетки або іншого сумісного зарядного порту. Якщо він заряджається від одного джерела, а від іншого — ні, найімовірніше, проблема у самому джерелі живлення. Крок 5. Візьміть ліхтарик та збільшувальне скло, якщо воно у вас є. Перевірте, чи не блокують бруд або сміття безпечне з’єднання. Потім обережно почистьте зарядний порт.

Візьміть ліхтарик та збільшувальне скло, якщо воно у вас є. Перевірте, чи не блокують бруд або сміття безпечне з’єднання. Потім обережно почистьте зарядний порт. Крок 6. Якщо iPhone було розряджено протягом якогось періоду, дайте йому деякий час постояти підключеним до мережі, щоб набрати заряд. Йому не вистачає енергії для запуску.

Якщо iPhone було розряджено протягом якогось періоду, дайте йому деякий час постояти підключеним до мережі, щоб набрати заряд. Йому не вистачає енергії для запуску. Крок 7. iPhone може перегрітися. Якщо він занадто гарячий, зарядка припиниться, щоб дати пристрою охолонути. Коли він досить охолоне, то знову почне заряджатися.

Крок 8. Вимкніть iPhone та перезапустіть його. Після завершення перезапуску знову під'єднайте та перевірте, чи подається живлення.

Крок 9. Перевірте iPhone на наявність оновлень системи та встановіть, якщо вони є. Це не дуже ймовірна причина, але це може статися.

Крок 10. iPhone 8 і новіші версії підтримують бездротову зарядку Qi. Ви можете нею скористатися, просто поклавши його на сумісну поверхню. Попри те, що це дає вам обхідний шлях, у вас не завжди може бути доступ до такої зарядки. Тому порт все одно краще відремонтувати.

Крок 11. Якщо нічого не спрацьовує, настав час спробувати скинути заводські налаштування. Майте на увазі, що це призведе до видалення всіх програм, налаштувань, контактів і таке інше. Поки у вас є резервна копія, ви можете відновити все, але це займе деякий час після скидання.

Після всього цього, якщо ваш iPhone все одно не заряджається, найкращим варіантом буде віднести його на ремонт. Або принаймні на професійну оцінку.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо iPhone розряджається швидко. Це просте налаштування помітно покращить енергоефективність вашого пристрою.