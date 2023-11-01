Телефон не буде розряджатися цілодобово: три лайфхаки для iPhone

Батарея вашого смартфона слугуватиме довше, якщо знати про ці нюанси

Користувачі iPhone нерідко стикаються з проблемою, що гаджет розряджається дуже швидко. Однак кілька хитрощів допоможуть користувачам збільшити автономний час роботи телефону.

Батарея iPhone працюватиме продуктивніше і роками служитиме, якщо знати про три трюки. Порадами поділилося видання CNET.

По-перше, зверніть увагу на оптимізовану зарядку акумулятора. Щоб батарея не зазнавала небезпечних навантажень, коли заряджається до 100%, ця функція дуже виручить. Налаштування враховує ваш щоденний режим заряджання та завершує процес на рівні заряду 80%.

Якщо ви активуєте оптимізацію зарядки, то батарея повільніше зношуватиметься. Для цього в меню "Налаштування" виберіть "Акумулятор" > "Стан акумулятора та заряджання" й увімкніть опцію "Оптимізована зарядка акумулятора".

Увімкніть оптимізовану зарядку. Фото: CNET

По-друге, бережіть свій iPhone від екстремальних температур. Мороз і спека можуть вплинути на термін служби акумулятора. Вища температура збільшує швидкість хімічних реакцій усередині батареї, що змушує пристрій працювати інтенсивніше і швидше, а це призводить до більш швидкого руйнування. Не варто піддавати смартфон впливу температур вище 35 градусів за Цельсієм. Ніколи не залишайте iPhone під прямим сонячним промінням або в гарячій машині.

До речі, Apple має кілька налаштувань для запобігання перегріву і пошкоджень. Ваш смартфон просто відключиться, коли стане надто гарячим. Однак, звичайно, не варто допускати критичної ситуації з перегріванням.

По-третє, спробуйте вийняти iPhone із чохла. Якщо ви помітили, що гаджет нагрівається в процесі заряджання, зніміть чохол перед тим, як підключити його до мережі. Крім того, не використовуйте під час заряджання програми, що інтенсивно використовують процесор, ті ж ігри.

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