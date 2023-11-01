Як не потрібно робити, щоб не зіпсувати смартфон – лайфхак із зарядкою

Кажуть, що надмірне заряджання смартфона погано позначається на терміні його служби

Існує думка, що залишати смартфон на ніч або взагалі надовго в зарядці шкідливо, проте чи це правда? Гаджет згодом може повільніше працювати і гірше тримати заряд, проте швидкість роботи телефону можна підвищити.

Ще одне переконання стосується процесу зарядки — мовляв, якщо телефон заряджений на 100% і залишається підключеним до зарядного пристрою, це псує акумулятор. Так це чи ні, розповіли corgit.

Ось що кажуть фахівці: довга зарядка критична для телефонів із акумуляторами старого типу, яким загрожував перегрів, зміна хімічного складу та, як наслідок, деградація. Для сучасних літієвих акумуляторів довге заряджання не таке небезпечне.

6 простих правил збереження акумулятора вашого смартфону

У смартфонах нового покоління часто є контролер, який відключає процес зарядки при досягненні позначки 100% і ще береже гаджет від стрибків напруги. Однак, не всі виробники вказують, чи є у конкретному смартфоні такий пристрій.

Так що якщо ви хочете зберегти акумулятор смартфона у відмінному стані довше, все ж таки не заряджайте гаджет до повної — оптимально до 70-80%.

Якщо ж ви не хочете відмовлятися від нічної зарядки і вам так зручніше – вихід є. Існують спеціальні "розумні зарядки", на яких можна встановити час, коли гаджет слід вимкнути. Раніше ми розповідали про те, куди не варто класти смартфон перед сном.