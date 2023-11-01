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Як не потрібно робити, щоб не зіпсувати смартфон – лайфхак із зарядкою

Автор
Тетяна Крючкова
Дата публікації
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Автор
Заряджаємо смартфон за правилами Новина оновлена 01 листопада 2023, 18:42
Заряджаємо смартфон за правилами. Фото pexels.com

Кажуть, що надмірне заряджання смартфона погано позначається на терміні його служби

Існує думка, що залишати смартфон на ніч або взагалі надовго в зарядці шкідливо, проте чи це правда? Гаджет згодом може повільніше працювати і гірше тримати заряд, проте швидкість роботи телефону можна підвищити.

Ще одне переконання стосується процесу зарядки — мовляв, якщо телефон заряджений на 100% і залишається підключеним до зарядного пристрою, це псує акумулятор. Так це чи ні, розповіли corgit.

Ось що кажуть фахівці: довга зарядка критична для телефонів із акумуляторами старого типу, яким загрожував перегрів, зміна хімічного складу та, як наслідок, деградація. Для сучасних літієвих акумуляторів довге заряджання не таке небезпечне.

6 простих правил збереження акумулятора вашого смартфону

У смартфонах нового покоління часто є контролер, який відключає процес зарядки при досягненні позначки 100% і ще береже гаджет від стрибків напруги. Однак, не всі виробники вказують, чи є у конкретному смартфоні такий пристрій.

Так що якщо ви хочете зберегти акумулятор смартфона у відмінному стані довше, все ж таки не заряджайте гаджет до повної — оптимально до 70-80%.

Якщо ж ви не хочете відмовлятися від нічної зарядки і вам так зручніше – вихід є. Існують спеціальні "розумні зарядки", на яких можна встановити час, коли гаджет слід вимкнути. Раніше ми розповідали про те, куди не варто класти смартфон перед сном.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Смартфон #Акумулятор #Зарядка #Лайфхак