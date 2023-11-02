Що робити, якщо до роз’єму для зарядки потрапила вода: покрокова інструкція

На жаль, ніхто не застрахований від випадкового потрапляння вологи на гаджети. Здавалося б, якщо на пристрій потрапило кілька крапель, то це не так страшно, як коли впустити його в рідину цілком. У попередній статті ми як раз розповідали, що робити, якщо телефон впав у воду і не включається.

Але й кілька крапель можуть суттєво ускладнити життя користувача. "Телеграф" розповідає, що буде, якщо до роз’єму для зарядки потрапила вода і що потрібно зробити, щоб усунути наслідки.

Як просушити роз’єм для зарядки — покроково

Якщо в зарядному порту вашого iPhone вода:

міцно утримуйте пристрій у руці роз’ємом донизу;

обережно струсіть його і постукайте об іншу долоню, щоб видалити надлишок вологи;

не кладіть у кишеню — покладіть у сухому місці на відкритому повітрі, яке добре провітрюється;

залиште мінімум на півгодини;

спробуйте зарядити.

Якщо всередині порту все ще залишилася волога, ви знову побачите одне з цих попереджень. У цьому випадку Apple радить залишити iPhone для просушування приблизно на 12 годин. Протягом цього часу виробник дозволяє періодично намагатися поставити пристрій на заряджання.

Як повідомляється на сайті підтримки Apple, щоб порт повністю висох, може знадобитися до 24 годин. Все залежить від ступеня намокання та умов, у яких сушиться телефон. Крім того, виробник категорично не рекомендує сушити iPhone феном, намагатися видалити вологу папером або ватою, серветками або паличками та поміщати пристрій у місткість з рисом – це може зашкодити.

Що буде, якщо до роз’єму для зарядки потрапила вода — наслідки

Волога в зарядному порту може призвести до корозії металевих елементів або в самому роз’ємі, або на кабелі. Результатом цього може бути повне зламання, якщо пошкодження виявляться непоправними. У такому разі ви не зможете підключати пристрій через кабель.

Якщо вам терміново необхідно зарядити iPhone, а він пише, що в зарядному порту волога, є спосіб це обійти. Хоча Apple не рекомендує заряджати пристрій, коли він вологий, в екстреному випадку можна перепід'єднати кабель або аксесуар до iPhone і використати функцію "Аварійний обхід".

Звичайно, якщо ви бачите попередження про наявність вологи в роз’ємі, краще не ігнорувати його і використовувати бездротову зарядку стандарту Qi. Раніше ми розповідали, як заряджати iPhone до 80 відсотків – це допоможе вам максимально продовжити термін служби батареї.