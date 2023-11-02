Проблем із сигналом на телефоні не буде, якщо зробити це: два спритні трюки

Поліпшити якість сигналу допоможуть прості кроки

Проблема з перебоями мережі на мобільному телефоні може залишити вас без зв’язку з близькими у найбільш потрібний момент. Однак невеликі лайфхаки допоможуть повернути усі "палички".

Щоб покращити стільниковий сигнал, користувачам варто звернути увагу на два спритні трюки. Порадами ділиться видання The Sun.

Вимкніть Wi-Fi та Bluetooth

На думку експертів UberSignal, відключення будь-яких сервісів, які вам не потрібні зараз, допомагає миттєво прискорити передачу мобільного сигналу. Служби, включаючи Wi-Fi, Bluetooth і Near-Field Communication (NFC), іноді можуть викликати проблеми й уповільнити мережу. Спробуйте відключити їх на своєму гаджеті та подивіться, чи стане "паличок" більше.

Оновіть програмне забезпечення

Оновлення пристрою може вирішити більшість технічних проблем. Не варто ігнорувати оповіщення, коли гаджет повідомляє про потрібне нове програмне забезпечення. Оновлення може надсилати і ваш оператор мобільного зв’язку, звертайте увагу на цю інформацію, щоб телефон підключався до правильних веж.

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