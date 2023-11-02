Швидкість Wi-Fi підвищиться в рази: три маленькі хитрощі з роутером

Щоб сигнал подавався швидко та якісно, знайдіть правильне місце для маршрутизатора

Користувачам роутера Wi-Fi обов’язково потрібно враховувати те, куди ви ставите пристрій. Деякі предмети можуть заважати сигналу, через що домашній інтернет буде повільним.

Щоб прискорити Wi-Fi, зверніть увагу на три хитрощі. Про це йдеться у матеріалі The Sun.

По-перше, поряд із маршрутизатором не повинно бути гаджетів, які можуть спотворювати сигнал. До списку заборонених предметів потрапляють мікрохвильова піч або колонки Bluetooth.

Другий важливий нюанс – ніщо не повинно блокувати видимість мережі. Мова про те, щоб меблі чи безладдя в кімнаті не перекривали доступ до роутера. У жодному разі не потрібно ховати пристрій, навіть якщо він заважає вашому декору та інтер’єру. В іншому випадку ви ризикуєте обмежити зону дії Wi-Fi.

Третій трюк, який допоможе покращити передачу бездротового інтернету в будинку, стосується вибору місця для роутера Wi-Fi. Найкраще рішення — поставити маршрутизатор на високому місці, наприклад, на шафі, полиці або виступі. Так сигнал досягатиме будь-якої частини житла, та й з перешкодами йому буде легше впоратися.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що домашній інтернет працює дуже повільно. Експерти називають сім частих причин.