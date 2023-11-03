Як заощадити заряд на iPhone: просто відключіть одну не особливо потрібну функцію

Персональні рекомендації не завжди важливі, коли потрібно зберегти заряд батареї

Siri Suggestions – це функція на iPhone, яка надає персональні рекомендації та пропозиції на основі ваших моделей використання та взаємодії з програмою. Хоча ці пропозиції можуть бути корисними, вони також потребують постійного моніторингу та аналізу даних, що може вплинути на час автономної роботи пристрою. Хорошим способом заощадити заряд буде вимкнути фітнес на iPhone.

А якщо ви виявите, що непотрібній розрядці акумулятора сприяє Siri Suggestions, вимкніть або обмежте цю функцію. Портал CitizenSide розповідає, як це зробити.

Як відключити Siri на iPhone — покроково

Для цього виконайте декілька простих дій:

Відкрийте програму Настройка пристрою.

Прокрутіть вниз і торкніться Siri & Search.

У розділі "Пропозиції Siri" вимкніть перемикачі поруч із "Пропозиції на екрані блокування", "Пропозиції в пошуку" та інші параметри пропозицій, які потрібно вимкнути.

Вимкнення пропозицій Siri не тільки заощаджує заряд батареї, але й допомагає зберегти вашу конфіденційність, зменшуючи кількість особистих даних, які аналізує Siri. Важливо відзначити, що відключення цієї функції може вплинути на персоналізовані пропозиції та рекомендації, які ви отримуєте від Siri у різних додатках та системних функціях.

Якщо ви все ж таки хочете зберегти певний рівень функціональності Siri Suggestions без шкоди для роботи акумулятора, ви можете вибірково включити певні параметри, найбільш корисні для вас, та вимкнути інші, які не такі важливі.

Крім відключення пропозицій Siri, ви також можете відключити пропозиції за певними програмами, перейшовши до налаштувань "Siri та пошук", вибравши "Вибрати програму", а потім налаштувати перемикач поруч із конкретною програмою, для якої потрібно відключити пропозиції.

Відключивши пропозиції Siri або налаштувавши їх, щоб зосередитися лише на найбільш відповідних функціях, можна мінімізувати вплив на час автономної роботи iPhone. Це дає вам більший контроль над тим, як Siri взаємодіє з вашим пристроєм, не жертвуючи непотрібним споживанням енергії.

Раніше ми розповідали про ще один зі способів економії заряду. Як збільшити час роботи телефону, читайте за вказаним посиланням.