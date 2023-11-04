Мало хто знає: як очистити пам’ять телефону, не видаляючи фотографії та програми

Якщо пам’ять телефону заповнена, хоча там немає нічого, цей спосіб — і для вас

Рано чи пізно телефони починають працювати повільніше, довше відкривати програми та перемикатися між вікнами. Найчастіше продуктивність значно падає через нестачу вільного місця на пристрої. Всі знають, як звільнити пам’ять телефону – видалити частину програм, фото, відео та інші файли. Але що робити, якщо на телефоні нічого немає, а пам’ять заповнена, як наполегливо пишуть вам повідомлення?

Портал iTechua зазначає, що до проблем з працездатністю можуть призводити тимчасові файли, які створюються месенджерами для прискореного відкриття чатів. Крім того, якщо ви не відключили цю опцію, у пам’яті зберігається все медіа сміття з безлічі каналів, на які ви підписані.

Як видалити все сміття з телефону — покроково

Щоб очистити кеш месенджера:

відкрийте програму та зайдіть в її налаштування;

натисніть "Пам’ять", "Дані та пам’ять", "Дані та сховище" тощо;

можливо, у меню ще потрібно вибрати "Використання пам’яті", "Використання сховища" тощо;

виберіть "Очистити кеш".

Це допоможе вам видалити сотні мегабайт, іноді навіть 2-3 гігабайти. Також рекомендується вимкнути автоматичне завантаження фото та відео у галерею телефону.

А щоб довго не копатися в налаштуваннях програми, "Телеграф" розповість, як потрапити до меню очищення кешу коротким шляхом. Для цього натисніть і утримуйте програму на робочому столі, доки не з’явиться вікно, що спливає. Потім перейдіть до інформації про програму, натиснувши на "i", виберіть "Пам’ять" та "Очистити кеш".

Раніше ми розповідали, що робити, якщо телефон почав працювати повільно. Крім очищення пам’яті, є ще мінімум сім причин, через які пристрій починає гальмувати.