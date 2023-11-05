Як зарядити смарт-годинник від телефону: важливий нюанс, який потрібно знати

Спосіб заряджання може відрізнятися залежно від моделі

Коли йдеться про зарядку годинника за допомогою телефону, багато користувачів відразу подумають про те, чи є в їхньому пристрої бездротова зарядка. Насправді насамперед потрібно зрозуміти, чи підходять для цього їхні моделі. Не всі годинники можна заряджати за допомогою телефону, тому дуже важливо перевірити сумісність, перш ніж намагатися це зробити.

Спочатку перевірте сумісність операційної системи вашого годинника з ОС вашого телефону, радить портал CitizenSide. Якщо у вас Apple Watch, то він сумісний з iPhone, який працює на iOS 7 або пізнішій версії. З іншого боку, для розумного годинника на базі Android зазвичай потрібні смартфони Android певної версії.

Якою зарядкою заряджати смарт-годинник?

Спосіб відрізняється залежно від моделі телефону та годинника:

безпровідна зарядка;

зарядна станція;

використання кабелю.

Деякі годинники мають вбудовану функцію бездротової зарядки, тоді як для інших може знадобитися використання зарядної станції або кабелю.

Також важливо врахувати зарядний порт телефону. У більшості сучасних смартфонів використовуються порти USB-C або Lightning, тому якщо для вашого годинника потрібно інше підключення для заряджання, вам може знадобитися адаптер або спеціальний кабель.

Перш ніж спробувати зарядити годинник за допомогою телефону, переконайтеся, що обидва пристрої повністю сумісні та що у вас є необхідні аксесуари для заряджання. Це допоможе запобігти будь-яким проблемам або пошкодженню ваших пристроїв.

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