Як користуватися повербанком, щоб він прослужив довше: нюанси, про які не всі знають

Є прості правила, як користуватися повербанком

За час війни значення повербанків для українців суттєво зросло. Зараз цей портативний зарядний пристрій є мало не у кожного, тому що це штука практична та корисна. Му вже розповідали, на що звернути увагу при купівлі повербанку, а сьогодні ділимося, як правильно експлуатувати цей пристрій.

Як відомо, повербанк — це портативний пристрій, який дозволяє заряджати інші пристрої, на зразок телефонів, трекерів і навіть ноутбуків, пише unian.net. І є певні правила, яких потрібно дотримуватись при використанні повербанку, щоб він прослужив довше.

Як правильно заряджати повербанк

Найкраще заряджати повербанк від розетки, коли є світло, або ж від ноутбука, або ж у машині. Для цього потрібно мати відповідний кабель USB або спеціальний адаптер. На кожному повербанку є 4 крихітних лампочки – це індикатори зарядженості. Кожна лампочка, що горить, — це 25% зарядженості пристрою. Якщо горять усі чотири, значить повербанк повністю заряджений і готовий до роботи.

Мало хто знає, що повербанки здатні саморозряджатися, якщо ними не користуватися. Зважте на цей момент, це може бути дуже важливо в деяких життєвих ситуаціях.

Також не всі знають, що після покупки повербанка потрібно провести три повні цикли розрядки та зарядки, тоді потужність пристрою буде максимальною.

Що не можна робити з повербанком

Ставтеся до повербанку так само делікатно та трепетно, як і до телефону. Зневажливе ставлення може призвести до поломки пристрою та навіть проблем із пожежною безпекою.

Зберігайте портативну зарядку подалі від дітей та домашніх тварин. Також не можна, щоб вона падала чи вдарялася.

Не залишайте повербанк під сонячним промінням, біля нагрітих предметів та відкритого вогню.

Заряджати телефон від повербанка краще в такому форматі, щоб був доступ повітря, тобто не під подушкою і не в кишені чи тугій сумці.

Відключайте кабель з мережі, коли повербанк повністю заряджений. І краще не використовувати телефон, коли він у процесі зарядки від повербанку.

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