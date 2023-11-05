Як користуватися повербанком, щоб він прослужив довше: нюанси, про які не всі знають
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Є прості правила, як користуватися повербанком
За час війни значення повербанків для українців суттєво зросло. Зараз цей портативний зарядний пристрій є мало не у кожного, тому що це штука практична та корисна. Му вже розповідали, на що звернути увагу при купівлі повербанку, а сьогодні ділимося, як правильно експлуатувати цей пристрій.
Як відомо, повербанк — це портативний пристрій, який дозволяє заряджати інші пристрої, на зразок телефонів, трекерів і навіть ноутбуків, пише unian.net. І є певні правила, яких потрібно дотримуватись при використанні повербанку, щоб він прослужив довше.
Як правильно заряджати повербанк
- Найкраще заряджати повербанк від розетки, коли є світло, або ж від ноутбука, або ж у машині. Для цього потрібно мати відповідний кабель USB або спеціальний адаптер. На кожному повербанку є 4 крихітних лампочки – це індикатори зарядженості. Кожна лампочка, що горить, — це 25% зарядженості пристрою. Якщо горять усі чотири, значить повербанк повністю заряджений і готовий до роботи.
- Мало хто знає, що повербанки здатні саморозряджатися, якщо ними не користуватися. Зважте на цей момент, це може бути дуже важливо в деяких життєвих ситуаціях.
- Також не всі знають, що після покупки повербанка потрібно провести три повні цикли розрядки та зарядки, тоді потужність пристрою буде максимальною.
Що не можна робити з повербанком
- Ставтеся до повербанку так само делікатно та трепетно, як і до телефону. Зневажливе ставлення може призвести до поломки пристрою та навіть проблем із пожежною безпекою.
- Зберігайте портативну зарядку подалі від дітей та домашніх тварин. Також не можна, щоб вона падала чи вдарялася.
- Не залишайте повербанк під сонячним промінням, біля нагрітих предметів та відкритого вогню.
- Заряджати телефон від повербанка краще в такому форматі, щоб був доступ повітря, тобто не під подушкою і не в кишені чи тугій сумці.
- Відключайте кабель з мережі, коли повербанк повністю заряджений. І краще не використовувати телефон, коли він у процесі зарядки від повербанку.
Раніше Телеграф розповідав, як зарядити телефон, коли відключили світло. Корисні лайфхаки на випадок блекауту.