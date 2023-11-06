Якщо iPhone не заряджається, що робити: шість швидких кроків для очищення порту Lightning

Регулярно очищайте порт, щоб утримувати його в належному стані

Якщо ви помітили, що ваш iPhone перестав заряджатися, можливо проблема виникла через те, що порт Lightning може бути забитий брудом або пилом. Забруднення потрібно видалити, щоб воно не перешкоджало з’єднанню.

Портал wikiHow розповідає, як безпечно очистити та безпечно видалити пил, ворсинки та інші частинки із зарядного порту за допомогою звичайних побутових речей. Промотуйте далі, щоб дізнатися, як це зробити.

Як очистити порт зарядного пристрою iPhone — покроково

Для цього виконайте такі кроки:

Вимкніть iPhone — для цього натисніть і утримуйте кнопку живлення у верхній або бічній частині, потім перетягніть екранний повзунок у положення Вимкнено. Ви також можете скористатися цією нагодою, щоб очистити динамік телефону.

Посвітіть ліхтариком у порт Lightning. Зазвичай ви зможете помітити засмічення при правильному освітленні. Уважно огляньте стінки всередині порту. Якщо навколо країв шар бруду, це може перешкодити правильному контакту зарядного кабелю з внутрішніми контактами.

Продуйте порт швидкими ударами стисненого повітря. Часто достатньо балончика зі стисненим повітрям, щоб прибрати з порту пил, шерсть тварин чи ворс. Використовуйте короткі, легкі удари повітрям, а не одне тривале розпилення. Щоб перевірити порт, знову використайте ліхтарик. Якщо ви більше не бачите сміття, дайте порту висохнути 2-3 хвилини, перш ніж намагатись зарядити свій iPhone.

Можна використовувати спринцівку — переконайтеся, що вона суха зсередини

Обережно доторкніться зубочисткою до стінок порту. Якщо він забитий пилом або грудками ворсу, акуратно видаліть їх одним або двома швидкими легкими рухами. Якщо вздовж стін є шар бруду, обережно пошкребіть по краях, щоб видалити його. Порт Lightning заповнений багатьма маленькими електронними штифтами – занадто грубий дотик може завдати непоправної шкоди. Ви можете обернути кінець зубочистки невеликим шматочком тканини для створення додаткового прошарку.

Дійте акуратно та без зусиль

Часто користувачі запитують, чи можна чистити гніздо iPhone спиртом — використовуйте ватний тампон, змочений у спирті, для більш складних робіт. Якщо забруднення в порту здається липким або його важко видалити сухим інструментом, змочіть ватний тампон у невеликій кількості спирту, а потім обережно протріть внутрішні краї. Обведіть тампон навколо країв стільки разів, скільки потрібно, щоб видалити всі залишки. Дайте порту висохнути протягом 2-3 хвилин, перш ніж знову увімкнути iPhone.

Відіжміть тампон від надлишку спирту

Спробуйте зарядити пристрій. Якщо у вас виникла проблема із підзарядкою, пов’язана із забрудненим портом, зараз вона має бути вирішена. Щоб уникнути скупчення різних відкладень у порту Lightning, у майбутньому не носите телефон у кишені чи сумочці. Якщо пристрій не заряджається або процес заряджання припиняється і починається випадково, спробуйте інший кабель Lightning або інше джерело живлення.

Якщо очищення порту та заміна кабелів не вирішують проблему, зверніться до Apple для ремонту. Відвідайте сторінку служби підтримки Apple, щоб знайти номер телефону для вашого регіону.

Раніше ми розповідали, як висушити зарядний порт iPhone, якщо до нього потрапила вода. Також вам може стати в пригоді інформація про те, як правильно зарядити пристрій, щоб не вбивати батарею — читайте в наступній статті, як заряджати iPhone до 80 відсотків.