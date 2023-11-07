Ви тільки дарма ризикуєте: чотири причини ніколи не залишати в розетці зарядний пристрій

Ви відразу позбавитеся цієї звички

Багато користувачів мало замислюються про те, чому не можна залишати зарядний пристрій у розетці. І справді, дуже зручно підійти та відразу приєднати до нього гаджет. Водночас заряджання телефону – це досить відповідальна дія.

Портал itechua зазначає, що ця звичка шкідлива, вона може закінчитися проблемами з пристроєм або його поламанням. Чому її варто позбутися, ви дізнаєтеся далі.

Чому треба витягувати зарядку з розетки — головні причини

Стрибки напруги

Від коротких замикань в електромережі ніхто не застрахований. Вони можуть пошкодити пристрій або навіть спричинити спалах. Хоча такі речі трапляються нечасто, все ж таки подібні випадки відомі. Тому краще не ризикувати. Особливо, якщо у вашій оселі присутні домашні тварини або діти маленького віку.

Зайва витрата енергії

Заряджання продовжує споживати електроенергію навіть після того, як ви відключили від неї мобільний телефон. Звісно, це не великі обсяги. Але якщо підсумувати всі прилади, підключені до мережі, ви можете зробити висновок, що ті з них, які не потребують постійного живлення, краще відключати.

Зниження енергоефективності

Рано чи пізно заряджання пристрою займатиме більше часу, якщо блок живлення постійно ввімкнений у розетку. Особливо, якщо він сильно нагрівається, це псує внутрішні компоненти. Щоб якомога довше не мати проблем із заряджанням, підключайте пристрій правильно — спочатку під'єднайте кабель до телефону, а потім зарядний пристрій — до джерела живлення. Від’єднуйте у зворотному порядку.

Скорочення "життя" внутрішніх компонентів

В інструкціях до зарядних пристроїв виробники пишуть, що необхідно відключати їх від мережі після закінчення процесу заряджання. Що буде, якщо надовго залишити зарядку в розетці — звичайно, якісні (та дорогі) прилади оснащені захисними елементами, але чим більше навантаження, тим швидше вони вийдуть з ладу. Особливо, якщо зарядка нагрівається, коли включена в розетку.

На запитання, чи можна залишати зарядний пристрій на ніч, з огляду на всі ці причини слід відповісти так — не рекомендується. На додаток, ще важливіше знати, де не можна заряджати телефон.